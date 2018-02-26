Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) 2018 faaliyet programında yer alan kış tırmanışını Davraz Dağında gerçekleştirildi.Mehmet Sezgin öncülüğündeki 15 kişilik Dağcı grup fırtına ve tipiye rağmen zorlu tırmanışı başarıyla gerçekleştirdiler. Kış tırmanışı faaliyeti Cumartesi günü çadırların kurulmasıyla başladı. 25 Şubat Pazar günü sabahın ilk ışıklarıyla tırmanışa geçen grup, zirve yaptıktan sonra saat 14.00'de faaliyeti başarılı bir şekilde sonlandırdılar.ISPARTA (İHA)