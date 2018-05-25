Elon Musk beklenen tarihi açıkladı!

Milyarder girişimci Elon Musk, Tesla’nın yeni otomobili olacak Model Y’nin tanıtımı için tarih aralığı verdi. Öncesinde yine takipçilerini şaşırtacak bir tweet atmayı da ihmal etmedi…



Son dönemde Twitter’dan çıkmayan ve aynı zamanda Tesla, SpaceX, The Boring Company, Solar City şirketlerini yönten Elon Musk, sıradaki elektrikli otomobiline dair önemli duyurular yaptı.



Musk, Twitter’dan gelen Tesla Model 7’nin ne zaman tanıtılacağı sorusu üzerine “15 Mart.” yanıtını verdini. Net cevabıyla herkesi şaşırtan Musk, bir sonraki tweet’inde ise tarihi kafasından attığını ancak gerçekten de bu tarihte tanıtabileceklerini söyledi.



Tweet dizisine devam eden Musk, şirketin yeni Model Y’yi “bu yılın sonu ile önümüzdeki yılın ortasına kadarki süreçte” tanıtabileceğini söyledi.



Tesla Model Y, ilk kez temmuz 2017’de şirket tarafından yayınlanan gizemli bir görselle duyurulmuştu. Musk, otomobilin üretimine 2020 yılında başlanacağını açıklamıştı.