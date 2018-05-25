Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz Gençlik Merkezi tarafından gençlerimizin boş zamanlarım daha etkili ve faydalı değerlendirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları açısından sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler çerçevesinde, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmek amacıyla okuyan ve okumayan gençlerimize belli program dahilinde uzman eğiticiler nezaretinde; Resim, Ebru, Bağlama, Gitar, Keman ve Bilgisayar faaliyetleri yapılacaktır.Tüm bu faaliyetler 9-29 yaş grubu gençlerimize ÜCRETSİZ olup, kayıtlar İl Müdürlüğümüz Gençlik Merkezinde yapılacaktır.