Euro, başta ABD Doları olmak üzere tüm önemli para birimleri karşısında değer kaybediyor.Avrupa Merkez Bankası'nın zayıf büyüme ve cansız veriler nedeniyle faiz artırımını ertelemek zorunda kalabileceği yönündeki haberlerin de etkisi ile euro, ABD Doları karşısında 13 Kasım 201'den bu yana ilk kez 1,1660 seviyesinin altını gördü. Euronun ABD Doları karşısında bugünkü değer kaybı yüzde 0,50 oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 2,8 değer kaybetti.Euro, bugün İsviçre Frangı karşısında yüzde 0,4, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 0,12 ve Japon Yeni karşısında yüzde 0,60 değer yitirdi.