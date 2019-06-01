Bayramı bayram yapan değerlerden biri olan bayram şekerleri ve ikramlık çikolatalar,bayram günlerinin klasik ikramı olan baklavalar,kadayıflar biribiri ardına ikram edilir.Isparta'da yöresel lezzetlerin ve organik gıdaların adresi Sedat Öz Gurme'de şölen gurubu şeker çeşitleri görücüye çıktı.Ayrıca bayramlık hazır baklava,kadayıf, güllaç ve lokum çeşitleriyle keyifle yapılacak bayram sohbetlerinize ayrı bir lezzet gelsin.Çok nadir bulunan ödüllü karakovan balı,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri,taze ve hesaplı yumurta seçenekleri yine Sedat Öz Gurme'de.0246 201 25 71