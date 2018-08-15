Isparta’nın Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yaz kursları sona erdi.Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda çocuklar ve gençler spor, müzik ve görsel sanatlarda eğitim aldı. 500’den fazla çocuk ve gencin katıldığı kurslar sona erdi. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, ailelerin çocuklarının zamanlarını verimli geçirmeleri, becerilerini geliştirmeleri, yeni eğitim öğretim yılına spor, müzik ve güzel sanatlarla uğraşarak girmelerini sağlamak amacıyla açılan yaz kurslarından memnun olduklarını söyledi.Kurslara katılan öğrencilerin taleplerinin imkanlar ölçüsünde karşıladığını belirten Şanal, "500' den fazla çocuğumuz açtığımız kurslara katılım gösterdi. Derslerini mümkün olduğunca aksatmadan severek takip ettiler. Çocuklarımızın bu gayretlerini gördükçe yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu anladık" dedi.İHA