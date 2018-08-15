4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR

NATUREL SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI

Soğuk sıkma zeytinyağı nedir, Diğerlerinden ne farkı vardır?

Isparta’da zeytin,süt ürünleri ve yöresel ürünler denilince ilk akla gelen firma Kolancı Şarküteri Isparta’ya 4 kuşaktır lezzet dağıtıyor.Firma yetkilisi Hasan Büyükkolancı yaptığı açıklamada şunları kaydetti;‘’4 Kuşaktır Isparta’da pazarlarda zeytincilik ve işyerimizde de şarküteri ürünleri satışı yapıyoruz. ve vatandaşa hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, Çok şükür hayalimiz olan kendi çiftliğimizi de kurmuş bulunmaktayız. Burada Kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde ettiğimiz süt ürünleri ile Kolancı markası oluşturuyoruz. Hedefimiz ise markamızı tüm Türkiye’ye duyurmak.’’Kolancı Şarküteri yine kendi markası adı altıda asla vazgeçemeyeceğiniz natürel birinci sınıf Edremit zeytinlerinden elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı satışı da yapıyor.Soğuk sıkma yöntemi, zeytinyağı üretimi sırasında suyun ısısı ile ilgili bir konudur. Bir zeytinyağının soğuk sıkma sınıfına girebilmesi için üretim esnasında kullanılan suyun sıcaklığının en fazla 25 derece olması gerekmektedir. Isı ne kadar düşük ve presleme ne kadar çabuk olursa yağda o kadar kaliteli olur. Yüksek ısı zeytinyağının besin değerlerini ve hoş kokulu yapısını olumsuz etkilediğinden, düşük su sıcaklığında elde edilen zeytinyağlarının aromatik bileşenleri ve besin değerleri, diğer yöntemlerle kıyaslandığında çok daha yüksektir. Kısacası soğuk sıkma yönteminin tek farkı, üretim sırasında kullanılan suyun sıcaklığının düşürülerek üretim yapılmasıdır.Kültür sineması yanı No:6