Dolarda düşüş hızlandı!

Dolarda milli seferberlik etkisini göstermeye başladı.Dolar kuru güne 6,3080 dan başladı. BDDK'nın yeni hamlesiyle 5,96'ya kadar düşen dolar kuru şu sıralar 5,99 seviyesinde işlem görüyor. Euro da 7 TL'nin altını gördü.



stanbul serbest piyasada dolar 6,3080 liradan, avro 7,1520 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 6,3060 liradan alınan dolar, 6,3080 liradan satılıyor. 7,1500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1520 lira olarak belirlendi.



BDDK'nın yeni hamlesiyle 6,18'e kadar düşen dolar kuru şu sıralar 6,22 seviyesinde işlem görürken avronun satışı ie 7,0411 seviyesinde Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4500 lira olmuştu.