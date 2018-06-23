Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda Türkiye ve 5 farklı ülke subayları bröve taktı

Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda Türkiye ve 5 farklı ülke subayları bröve taktı
ISPARTA
G.Tarihi: 22.06.2018 19:43
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Isparta Düğün Salonları
 
  -Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda Türkiye ve 5 farklı ülke subayları bröve taktı 
  - Eğirdir’de 5 yabancı ülke subaylarının da bulunduğu Komando İhtisas Kursu’nda mezuniyet töreni 
  - Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir:  
  - “Her türlü görevi, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz” 
  - Türkmenistanlı, yabancı kursiyerler birincisi Teğmen Annachary Hekimov: 
  - “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarımızı sunarız” 
 
- Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 25. Dönem Komando İhtisas Kursu sonunda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda kurs gören Türkiye ve 5 farklı ülkeden yabancı subaylar, düzenlenen törende brövelerini takmanın gururunu yaşadı. 
  Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda, 7 ay boyunca kurs gören Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan uyruklu komandolar mezun oldu. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 25. Dönem Komando İhtisas Kursu mezuniyet töreni bugün gerçekleştirildi. 
Şehit Piyade Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Konferans Salonu’nda İstiklal Marşı ve diğer ülkelerin milli marşlarının söylenilmesi ile başlayan törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Komando Temel İhtisas Kursu tanıtım filmleri izlendi. 
 
  “Her türlü görevi, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz” 
  Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir yaptı. Tuğgeneral Bozdemir, “Komuta etmekten gurur duyduğum Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak, yüce Türk milletimizden aldığımız güçle biz komandolar geçmiş 92 yılda olduğu gibi gelecekte de; ülkemizin beka ve güvenliği için yurt içinde ve yurt dışında verilen her türlü görevi, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. 
 
  “103 kursiyerden 58’i mezun olabildi” 
  Komandoların zorlu bir eğitimden geçtiklerini vurgulayan Tuğgeneral Bozdemir, “103 aday ile başlayan Komando İhtisas Kursunu 58 personel bitirdi. Bu da kursların ne denli zorlu olduğunu gösteriyor. Komando İhtisas Kursu’nu tamamlayan kahramanları gönülden kutluyorum. Komandolar yolunuz ve bahtınız açık, kılıcınız keskin olsun” diye konuştu. 
 
  “Komando İhtisas Kursu’nu başarıyla ve sağlıklı olarak bitirmek gurur verici” 
  Misafir askeri personel adına bir konuşma yapan Türkmenistan ve yabancı kursiyerler birincisi Teğmen Annachary Hekimov, “Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 18 Aralık 2017 ve 22 Haziran 2018 tarihleri arasında gördüğümüz 25. Dönem Komando İhtisas Kursu’nda Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen misafir askeri personel ve Türk subay, astsubayları ile birlikte 27 hafta süresince, zor ve meşakkatli bir eğitim aldık. Fiziksel ve psikolojik olarak tüm zorluklara rağmen eğitimlerimizi başarıyla bitirdik ve Komando İhtisas Brövesi’ni takmaya hak kazandık. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en zor kurslarından biri olan Komando İhtisas Kursu’nu başarıyla ve sağlıklı olarak bitirmek, hem kendim, hem arkadaşlarım adına gurur vericidir” ifadelerini kullandı. 
 
  “Almış olduğumuz eğitimin, ülkelerimizin silahlı kuvvetlerine faydalı olacağına samimiyetimizle inanıyoruz” 
  Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’e hitaben konuşmalarını sürdüren Hekimov, “Komutanım; başta zatı aliniz olmak üzere, bizlere emek veren tüm okul personeline, karargahınız ve Lojistik Destek Komutanlığı personeline teşekkürü borç biliriz. Bizlere, gece – gündüz demeden her konuda, elinizdeki tüm imkanlarınız ile destek oldunuz. Görmüş olduğumuz bu ilgi ve alakadan dolayı, ülkelerimizin silahlı kuvvetlerinin nezdinde de her türlü teşekkürü hak ettiğinizi düşünüyoruz. Burada almış olduğumuz eğitimin ülkelerimizin silahlı kuvvetlerine faydalı olacağına samimiyetimizle inanıyoruz” dedi.  
 
  “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarımızı sunarız” 
  Hekimov konuşmalarının devamında ise şöyle dedi: 
  “Komutanım; dostluğumuzun ve kardeşliğimizin daim olmasını isteriz.  Türkmenistan Misafir Askeri Personeli olarak kendim ve tüm Misafir Askeri Personel adına Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeline, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarımızı sunarız.” 
 
  Kursun Türk birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı 
  Törende kurs birincisi Türk Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Kavi de bir konuşma yaptı. Kavi, konuşmalarını tamamladıktan sonra yaş kütüğüne ismini çaktı. 
  Öte yandan, 31 hafta boyunca devam eden Komando İhtisas Kursu’na katılarak, başarılı olan kursiyerlere diploma, bröve ve ödülleri Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Piyade Albay Ali Tanış ve yüksek rütbeli subaylar ile kurs komutanları tarafından verildi. 
Tören, Eğirdir nizamiye girişinde bulunan Komando Askeri heykeli önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

İHA                               
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