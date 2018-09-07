- Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü’nde farklı tüp harçları ve kapatma materyallerinin boylu ardıç fidanlarında mikorizal kök oluşumuna etkisi ile ilgili araştırma çalışmalarına başlandı. Proje ile dünyada ilk kez ardıç tohumlarındaki çimlenme engeli giderilme çalışmalarının ardından Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü tarafından bilimsel çalışmaya ev sahipliği yaptı.Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Mehmet Çalıkoğlu, Biyolog Özge Benli ve Ummuhan Aslan, Orman Mühendisi Alper Ahmet Özbey’den oluşan proje ekibi ve Eğirdir Fidanlık Müdürü İsmet Dokur ile çalışma ekibi tarafından 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan çalışmalara ilk adım atıldı. Araştırmada ekim yastıkları için ardıç orman toprağı ve örtü malzemesi, dezenfekte fidanlık toprağı ve örtü malzemesi, tüplü fidanların harçları için steril tüplü fidan harcı ve örtü malzemesi, ardıç orman toprağı ve örtü malzemesi işlemleriyle mikorizal uygulamasının yapılacağı parsellerde deneme sahası kuruldu.Proje çalışması ile boz ardıç ağaçlandırmalarında daha güçlü kök sistemine sahip fidan yetiştirilerek ağaçlandırma sahalarındaki başarının arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.Projenin çalışması sonuçlarının 2019 yılı sonunda alınmasından sonra yayınlanması kararlaştırıldı.İHA