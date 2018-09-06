Isparta'da Organik ve natürel gıda ürünlerini doğrudan üreticiden tüketiciye sunan Sedat Öz Gurme'de ; Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Pastırma,,Şekerleme, Lokum , Baharat çeşitlerini en taze ve sağlıklı olarak bulabilirsiniz.Çok nadir bulunan ödüllü karakovan balı,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri,taze ve hesaplı yumurta seçenekleri yine bu adreste satışa sunuluyor,Keçi sütü Yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle özellikle anneler peşinde çünkü;Keçi sütü proteinleri kolay sindirilir ve alerji yapmazlar.Keçi peyniri kalsiyum, protein, vitamin A, vitamin K ve fosfor bakımından zengindir.Sedat Öz Gurme aynı zamanda günlük Keçi Sütü ve salamura keçi Peyniri satışıda yapıyor.