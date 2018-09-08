Isparta'da gül ve lavanta adına yapılmış olan çalışmalar Gülanta ile birleşti.Tarım Ve Orman Bakanlığı TKDK Avrupa Birliği Ulusal Kırsal AğKuyucak'ta gerçekleşti.Türkiye'nin Kırsal Turizm de model olmuş STK temsilcilerinin de katıldığı çalıştay çok verimli geçti.Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün: ''Ev sahipliklerinden dolayı Kuyucak Kadın Girişimciler Kooperatifine ve Bakanlığımıza teşkilatına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.'' Dedi.