Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1'nci Lig A Grubu'nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, bu hafta karşılaştığı Ankara Eserspor'u 3-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.Ankara Beştepe Spor Salonu'nda bugün saat 11.00'de başlayan karşılaşmada Eğirdir Elmaspor müsabakaya Eren, Okay, Mert, Sercan, Bulut ve Serkan'dan oluşan takımla çıktı.Maça iyi başlayan Ankara ekibi Eserpor ilk seti 25-19 kazandı: 1 - 0.Karşılaşmanın ikinci setinden itibaren üstün bir oyun sergileyen Eğirdir Elmaspor, 2. seti 21-25, 3. seti 16-25 ve 4. seti de 20- 25 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.Eğirdir Elmaspor 21 Şubat 2018 çarşamba günü Eğirdir Spor Salonu'nda TFL Altekma ile karşı karşıya gelecek.ISPARTA (İHA)