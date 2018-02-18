Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörlüğü’nde toplandı.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörlüğü’nde toplandı. Toplantının ardından BAKA’nın güdümlü proje desteğiyle MAKÜ’nün bölgenin lokomotif sektörü hayvancılığına hizmet verecek Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi protokolü BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Burdur Valisi Şerif Yılmaz ile MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz tarafından imzalandı. Projeyle hayata geçirilecek merkez; yeni stratejiler geliştirerek çiğ sütte ürün güvenliğini artıracak, pilot süt işletmesi ve laboratuvarıyla üretimi endüstriyel boyuta taşıyacak, serolojik, moleküler ve hızlı tanı kitleri geliştirip akıllı ambalaj materyalleri üretimiyle bölge ekonomisinin önemli sektörü hayvancılığa hizmet edecek.Burdur’da Şubat ayı olağan toplantısı öncesinde BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Burdur Valisi Şerif Yılmaz başkanlığında BAKA Yönetim Kurulu’nun MAKÜ Rektörlük Toplantı Salonu’ndaki toplantısına; Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile Rektör Prof.Dr. Adem Korkmaz ve BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Yönetim Kurulu üyeleri BAKA’nın güdümlü desteğiyle MAKÜ’nün hayata geçireceği Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi’nin imza töreni ve tanıtım toplantısı için Avşar Han’a geçti. Toplantıya; Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Milletvekili Reşat Petek, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz, BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Rektör Prof.Dr. Korkmaz, Milletvekili Petek ve Vali Yılmaz konuştu.Açılış konuşmasında MAKÜ’nün akademik ve fiziksel gelişimini tamamlama çalışmalarının yanısıra asıl misyonu olan bölgenin kalkınmasına yardımcı olmayı hedeflediğini belirten Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, BAKA’nın desteğiyle kurulacak Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin hayvancılığa sağlayacağı katma değerinin önemini vurguladı. BAKA’ya verdiği destekler için teşekkür eden ve yerel kalkınma çalışmaları adına ‘Kentine Yönelen Üniversite’ sloganını benimsediklerini hatırlatan Rektör Prof.Dr Korkmaz, “Hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayiciliğin geliştirilmesi alanında alacağımız destekleme ile daha da güçlenerek pilot üniversite seçildik. Bu kapsamda çalışmalarımız içinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı desteğiyle kurulan Hayvan Hastalıkları Tanı Teknolojileri Merkezi’ni açtık. Diğer yandan çiftlik eğitimi ve çiftlik yönetimi, hayvan yetiştiriciliği ve hayvancılığa dayalı sanayi alanında projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bölgesel kalkınmayı hedef aldık ve yaklaşık 3 yıllık bir süre içerisinde çalışmalarımızın karşılığını da almaya başladık. Amaçlarımız içinde kırsal kalkınmayı hedefleyerek hayvancılık odaklı bir üniversite olmak var” diye konuştu.Burdur Milletvekili Reşat Petek ise, “Hayvancılık ve süt üretimi çalışmalarınaa hükümetimiz de destek veriyor. Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi bir kamu yatırımıdır. Projemizin birçok paydaşı var ve üniversitenin bu projede lokomotif olduğunun farkındayız. Projelerin üreticiyle Burdur çiftçisiyle koordineli olarak yürütülmesi çok önemlidir. Bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Burdur’a ve bölge illere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Burdur Valisi Şerif Yılmaz ise, “Kalkınma Ajansımızın yöresel ve bölgesel çalışmalarını önce çıkarmak suretiyle öncelediği, 3 ilimizin öne çıkan sektörlerini destekleyen güdümlü projelerden 2’incisinin imza törenini yapıyoruz hepiniz hoşgeldiniz” dedi. Vali Yılmaz, BAKA’nın 2010’da kurulduğunu ve bugüne kadar bölgeye mali destek programları ile 311 projeye 71 milyon TL, doğrudan faaliyet desteğinde 60 projeye 2 milyon TL, 2 bin 604 kişiye eğitim verilen teknik desteklerde 227 bin TL olmak üzere toplamda 74 milyon TL’lik destek verdiğini söyledi. Vali Yılmaz, “Özellikle son bir yıl içerisinde mali desteklerden öte bölgede öne çıkan bölgesel kalkınmayı teşvik edecek desteklere öncelik verelim düşüncesiyle güdümlü projeler ile ilgili yoğun çalışma gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz dönem itibariyle de birçok personelin ayrılmasına rağmen bu süreci hızlı bir şekilde tamamlayıp güdümlü projelerin hayata geçirmeye başladık” diye konuştu.BAKA’nın güdümlü proje desteklerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 7 bin 429 çiftçi ailesinin büyük girdi maliyeti olan enerjiyle ilgili tasarruf sağlayacağı tarımsal sulama ile ilgili güneş enerjisi santrali kurulumu projesinin protokolünün geçen ay imzalandığını hatırlatan Vali Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:“Bu projeye ajans katkısı 9 milyon TL’yi aşan bir rakamdır. BAKA’nın diğer güdümlü projesi ise MAKÜ’nün Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi’dir. Projenin bugün protokol imza törenini gerçekleştirmiş olacağız. Üçüncü güdümlü proje de yine bölgemiz açısından önemli olan Isparta SDÜ’nün Gül ve Tıbbı Aromatik Bitkileri ve Ürünleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı Projesi. Projenin de amacı özellikle hem Burdur, hem de Isparta’yı içine alacak olan yeni gelişmekte olan aromatik bitkilerle ilgili özellikle gül ile ilgili araştırma ve tahlillerin yapılacağı bir merkezin kurulması. Önümüzdeki günlerde bu güdümlü projenin de imzasını Isparta’da atacağız. Bu proje içinde ajansın katkısı 7 milyon TL’dir.Bu projeleri söylememin amacı kalkınma ajansımız kurulduğu günden bu yana bölgenin kalkınmasına öncelik olan lokomotif çalışmaların hayata geçirilmesini sağlıyor. Üniversiteler biliyorsunuz tüm illerimizde kuruldu. Tüm illerde kurulmasının amacı illerin kalkınmasına öncülük edecek olan beşeri sermayenin yetişmiş insan gücünün kullanılmasıdır. Hayvancılıkla ilgili çalışmalarla üniversitemizin en eski fakültelerinden olan Veteriner Fakültesinin şehir ile bütünleşmesi amaçlanmıştır. 200 binin üzerinde kültür ırkı, süt sığırının bulunduğu ilimizde üretilen süt miktarının yüzde 20’sinin Burdur’da işleniyor olması bizi düşündürüyor. Ham madde nerede ise çalışmalar da orada olması lazım. Biz de bu projelerle bunu gerçekleştirmiş olacağız.Sözlerime son verirken bu projenin hayata geçmesinde üniversitemiz ve ajansta çalışan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle son bir yıldan itibaren ajanstaki kaynakların güdümlü projelere öncelik vermek suretiyle bölgedeki önemli konuların öne çekilmesi bölgedeki sektörlerin lokomotif olması için çalışan herkese teşekkür ediyorum.”Konuşmaların ardından Vali Şerif Yılmaz ile MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi protokolünü imzaladı.