Isparta Belediyesinin Köy Buluşmaları programının isim değişikliğiyle ilçe programları şeklinde devam eden Yalvaç buluşmasında, Abdullah Beyhan’ın ilahi konseriyle birlikte, İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş tarafından konferans verilerek, dualar edildi. Program kapsamında ayrıca Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, gündemdeki konulara değinerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.Yalvaç İlçesi Düğün Salonunda düzenlenen ve MHP İl Başkanı İsa Yalçın, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız, belediye ve il genel meclisi üyelerinin de katıldığı programda Prof. Dr. Mustafa Karataş dünya ve ahiret mutluluğunun nasıl elde edilebileceği konusunda konferans verdi.Program öncesinde Başkan Günaydın ve beraberindekiler 2014 yılında İstanbul’da şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Arslan’ın baba ocağını ziyaret etti. Burada anne Faden ve baba Eflatun Arslan ile bir süre sohbet eden Başkan Günaydın aileye Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdiminde bulundu.Afrin’e giden yardım konvoyu dualarla uğurlandıProgramın yapılacağı düğün salonunun önüne geçen heyet burada bir süre mehteran ekibini izledi. Başkanlar ve vatandaşlar Yalvaç Belediyesi ve MHP teşkilatı önderliğinde Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına destek veren Türkmen mücahitler için toplanan ve iki tırdan oluşan yardım konvoyunu dualarla Afrin’e gönderdi. Yardım tırlarının adına ise Afrin şehidimiz Ali Yılmaz’ın ismi verilirken, şehidin fotoğrafları tırların önüne asıldı.Daha sonra programın yapılacağı düğün salonuna geçen protokol üyeleri ve vatandaşlar burada Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın konferansını ve Abdullah Beyhan’ın ilahilerini dinledi, şehitlerimiz için okunan dua için eller semaya kalktı.Başkan Günaydın’a Ertuğrul KılıcıIsparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a, programda Eğtuğrul Gazi’nin kılıcından hediye edildi. İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan tarafından 500 derece ateşte elle dövülerek çelikten özel olarak yaptırılan kılıcı alan Başkan Günaydın, böyle bir hediyeyi almaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.Başkan Tütüncü: “Türkmenler Suriye ve Irak’ın asli unsurlarıdır”Konferans öncesinde konuşan Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Ortadoğu coğrafyası üzerine yazılan kirli senaryoların, kanlı oyunların en mahzun ve mazlum muhatabının Türkmenler olduğuna değindi. Tütüncü, “Bu kargaşadan, kaostan ve savaştan en çok etkilenen de, ne acıdır ki kendi soydaşlarımız Türkmen kardeşlerimiz olmuştur. Türkmen kardeşlerimiz özellikle Suriye ve Irak’ın asli unsurlarıdır. Türkmenleri yıllardır yurtlarından etmek gayesiyle sistematik bir şekilde uygulanan baskı ve zulmün her türlüsü onları yıldırmamış ve haklı davalarından döndürememiştir. Onların bu soylu mücadeleleri Türkmen Dağından adeta vücut bulmuş ve Türkmen Dağı Türkmen mücadelesinin bir sembolü haline gelmiştir. Bütün imkanlardan mahrum olmalarına rağmen hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur Türkiye bize silah ve mühimmat versin yeter diyen Alperenler, eğer derlerse ki dardayız, feryatlarını duymak boynumuzun borcudur. Kavim gardaş nerdesen diye seslendiklerinde varız buradayız ve kanımızın son damlasına kadar yanınızdayız demek kardeşlik hukukumuzun öz be öz gereğidir. Yalvaç bu kardeşlik hukukunda her zaman olduğu gibi üstüne düşeni yapmış, kardeşlerinin yalnız olmadığını göstermiş ve Türkmen kardeşlerine elini uzatmıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki, bir zamanlar huzur ve sükunu Türk ile bulan bu topraklar bir gün yine Türk ile rahata erecektir” dedi.Başkan Günaydın: “Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacaklar”Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’nün ilçeye güzel hizmetler verdiğine değinen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Bizim bütün belediye başkanlarımız dürüst bir şekilde çalışmaktadır. Yalnız memleketine hizmet etmek için gayret göstermektedir” dedi.Anadolu’nun sahibinin Türk milleti olduğunu ve bin yıldan buyana bu topraklar üzerinde yaşadıklarını kaydeden Günaydın, “Bu topraklar 10 bin yıl öncede bizimdi” şeklinde konuştu.Medeniyeti en eski millet olduklarından bahseden Günaydın, “Anadolu’ya geldikten sonra Kurtuluş harbinde Anadolu’ya çıkan dış güçler vardı ya aynı insanlar şimdi Suriye’nin kuzeyinde 800 km uzunluğunda komşuluğumuz var. Buraya 6 yıldan buyana fırsatı değerlendirmek istedi ve o kısımlara maşaları topladılar, maşa ile Anadolu’ya saldırmak istediler. 15 Temmuz’u denediler başaramadılar. Kim vardı bunun arkasında haçlı seferi de vardı, ama Amerika’ydı. 40 sene çalıştılar ve FETÖ olayıyla Anadolu’yu yıkmak istediler. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Anadolu’yu ortadan kaldırmak istediler. Kaldıramayacaklar, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacaklar, Kıbrıs harbinde de gördük sağ-sol demeden hepimiz bir bütün olarak bu olaya karşı geldik. Türk Milleti bir bütün haline geldi. Burada da bir bütün haline geliyoruz, bakmayın birkaç çatlak sesler geliyor onunda cevabını veriyorlar” görüşlerinde bulundu.“Isparta’dan sonra ‘Köylerimize bir şemsiye olabilir miyiz?’ diye düşündük”Isparta Belediyesinde bir dönem ara verdiklerini bu arada belediyenin zayıf duruma düşürüldüğünü, eksi 630 milyona gittiğini şu anda ise bunu sıfırladıklarını ve bütçesinin 630 milyona ulaştığını aktaran Günaydın, nüfusuna oranla en fazla yatırım yapan bir belediye olduklarını kaydetti.Isparta Belediyesinin şu anda en iyi yatırım yapan bir belediye olduğunu aktaran Günaydın, “Şu anda en zengin belediye Isparta Belediyesi. Yaşanabilir şehirde, yatırımda, temiz kentte, altyapısı tamamen bitmiş şehir Isparta. Yağmur suyu tamamen bitirildi, 700 km yağmur suyu hattı yapıldı, 12 bin adet ızgara konuldu. Yeşillendirmede bir insana 5,5 ağaç düşüyor. Bunları yaptıktan sonra da köylerimizi ziyaret edelim, bakalım ufak tefek ihtiyaçları varsa karşılayalım dedik. Köylerimize bir şemsiye olabilir miyiz? diye düşündük” ifadelerinde bulundu.ISPARTA (İHA)