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ISPARTA’MIZDA YEMEK VE YEMEKÇİ KÜLTÜRÜNÜN ARTIK BAŞKA BOYUTLARA TAŞINMASINDAN YANAYIZ

Isparta Fırıncılar, Lokantacılar, Kasaplar Odası'nda yeni yönetim belli oldu

ISPARTA’MIZDA YEMEK VE YEMEKÇİ KÜLTÜRÜNÜN ARTIK BAŞKA BOYUTLARA TAŞINMASINDAN YANAYIZ
ISPARTA 0
böcüzade
Isparta Fırıncılar, Lokantacılar, Kasaplar Odası'nda yeni yönetim belli oldu

Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut Başkan Nuri Erdeğer ile Çağlayan Çevik yarıştı. Yapılan seçimde Erdeğer 274 oy alarak güven tazelerken, Çevik 134 oyda kaldı. Erdeğer, odadan maaş almadığını ve bundan sonra da almayacağını vurguladı.
 
Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkârlar Odası olağan genel kurul toplantısı dün Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Aybatılı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü, CHP Merkez İlçe Başkanı Cem Erdal, sivil toplum kuruluş temsilcileri, oda başkanları ve oda üyeleri katıldı.  Kongredeki seçimde mevcut başkan Nuri Erdeğer ile Çağlayan Çevik yarıştı.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Kongrede ilk olarak divan başkanlığı oluşturuldu. Divan başkanlığına Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Aybatılı getirildi. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın çalışma ve faaliyet raporları okunarak, yönetim ve denetim kurulunun ibrası gerçekleştirildi.

ISPARTA’MIZDA YEMEK VE YEMEKÇİ KÜLTÜRÜNÜN
ARTIK BAŞKA BOYUTLARA TAŞINMASINDAN YANAYIZ
Gündem maddelerinin oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde adaylara söz verildi. İlk olarak kürsüye gelen Çağlayan Çevik, esnafların sorunlarının çözümünden yana olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden tüm esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelip, bize bağlı meslek gruplarıyla istişare ederek, sorunları değerli büyüklerimizin de destekleriyle büyüyen ve gelişen Isparta’mızda yemek ve yemekçi kültürünün artık başka boyutlara taşınmasından yanayız. Başkan adayı olarak 650 üyemizi temsilen buradayım. Her zaman üyelerimizin yanında olacağıma söz veriyorum. Yıllardır odamıza bağlı meslek gruplarında sorunlar olduğunu biliyoruz. Bu sorunlar için meslek gruplarıyla ayrı ayrı toplantılar yaparak bu sorunların üzerine gideceğiz. Hepimizin amacı da sorunların giderilmesidir.

4 YILDA TEMSİLİ AĞIRLAMA GİDERİNİN 113 BİN LİRA OLMASINA ŞAŞIRDIM
2017 gideri 47 bin lira, 2016 gideri 26 bin, 2015 gideri 16 bin lira, 2014 yılı gideri 26 bin lira, 4 yılda toplam gider 113 bin lira. Yıllardır başkanımız maaş almadığı için gıptayla bakıyordum. Ama bu rakamlara bakınca maaş almış, almamış bir şey fark edemedim. Bu giderlerin nereye yapıldığını benim gibi üyelerin de öğrenmesi hakkıdır. 4 yılda temsili ağırlama gideri 113 bin lira. Bunun bu kadar fazla olmasına ben de şaşırdım. Üyelerimiz bunu düşüneceklerdir.”

ODAMIZDAN MAAŞ ALMIYORUZ, ALMAYACAĞIZ
Mevcut Başkan Nuri Erdeğer de sözlerine Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonuyla başladı. Erdeğer, şunları söyledi: “Suriye Afrin operasyonunda bulunan İslamiyet’in ve insanlığın koruyucusu olan şanlı Türk askerlerimizin görevlerinde burunları bile kanamadan, analarına, babalarına, eşlerin ve ülkemize sağ salim dönmeleri için dua ediyorum. 8 yıldır odamıza kayıtlı 15 ayrı meslek grubunda mesleğini icra eden esnafımızı temsil etmekteyim. Esnafımızın nasıl temsil edilmesi gerektiğinin bilincindeyim. Odamız 1954 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 54 yıllık bir odadır. 8 yıl önce başkan olduğumda odamızın 56 bin lira borcu vardı. Öncelikle 56 bin lira borcumuzu ödedik. Odamıza 17 yıl hizmet etmiş olan genel sekretere 28 bin 500 lira tazminatını ödedik. Ben ve yönetim kurulum odamızdan bir kuruş maaş almadan çalışmaktayız. Odamızdan maaş almayacağız. Hangi esnafımızın sorunu olursa olsun gece 4’te bile arasa hemen çare olmak için elimden geleni yaparım. Lokantacılarımızın, kasaplarımızın, fırıncılarımızın, yufkacılarımızın, çiğ köftecilerimizin, balıkçılarımızın ne şartlarda çalıştıklarını bilmekteyim. Gücümün yettiği kadar esnafımıza iyi hizmet etmek için elimden geleni yapıyorum.”
Konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut başkan Nuri Erdeğer, 274 oy alarak güven tazeledi. Çağlayan Çevik ise 134 oyda kaldı.

İŞTE YENİ YÖNETİM
Nuri Erdeğer(Başkan)
Muhammet Koç
Ahmet Tahtacı
Arif Günay
Fatih Şavklıyıldız
Ercan Kaya
Ali Tuzcu

DENETLEME KURULU
İlhan Gülcü
Cihan Gökçe
Hüseyin Doğaner
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