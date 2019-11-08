BARIŞ PINARI’na EĞİRDİR’DEN 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI

Eğirdir Kaymakamlığı ve Belediyemiz işbirliği ile Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlerimize iletilmek üzere 26 ton Elma yüklü tır dün Eğirdir Otogarından uğurlandı.Dün sabah saatlerinde Özel İdare ve Eğirdir Belediyesi Personelleri tarafından daha önceden belirlenen noktalardan ve soğuk hava depolarından elmalar tıra yüklendi.Eğirdir Otogar içinde saat 17.00’de gerçekleşen uğurlama törenine Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclis Üyeleri, Daire Amirleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Eğirdir Kaymakamlığı ve belediyemiz organizasyonu ile köylerinden ve ilçe merkezinden vatandaşlarımızın katılımı ile sağlanan, bin 917 kasa içerisinde 26 ton elma, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve Gölbelde Ltd. Şti. Müdürümüz Ömer Yılmaz eşliğinde Şanlıurfa, Ceylanpınar ve Akçakale’de bulunan askerlerimize gönderildi.Törende Konuşan Kaymakamımız Adem ÇELİK " Barış Pınarı Harekatına destekleriniz ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Mehmetçiklerimiz Suriye sınırında canla başla çalışıyorlar. Biz de Eğirdir olarak, vatandaşlarımızla birlikte onların yanında olmak istedik. Belediyemizin ve muhtarlarımızın öncülüğünde bir çalışma gerçekleşti. Eğirdir’li vatandaşlarımıza, Belediyemize, muhtarlarımıza, duyarlı olan bütün vatandaşlarımıza ve elmanın taşınmasında emek veren kooperatifimize de çok teşekkür ediyorum gayretleri için. Yolları açık olsun" dedi.Belediye Başkanımız Veli Gök ise “Ülkemizin bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesinde yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatına Eğirdir’li hemşehrilerimiz ciddi destek sağladı. Sınır ötesinde yapmış olduğumuz harekatın yanında olduğumuzu, gönüllerimizin bir olduğunu belirtmek için böyle bir organizasyon yapmak istedik. Allah yollarını açık etsin inşallah. Bu duyarlı davranışınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından İlçemiz Müftüsü Mustafa Türköz'ün, Mehmetçiklerimiz için dua etmesinin ardından Eğirdir elmasını taşıyan Tır Şanlıurfa'ya uğurlandı.