Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 81. Sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyorum.Milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır.Düşmanlara karşı memleketin bütün güçlerini birleştirmeyi başaran, kırılmış cesaretleri güçlendirerek, bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk’ün hedefleri doğrultusunda biz de, bizden sonraki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız.Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletin gönlünde ebediyen yaşayacak.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.