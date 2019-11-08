T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Dumm Müdürlüğü duyurusu

Sayı : 22140330-953.01.07.03-E. 161294

Konu : Atatürk’ün 81. Ölüm Yıl Dönümü Anma Törenleri



İlgi : Başkan Yardımcılığı (Sn. İsmail Palakoğlu) (İkaz ve Alarm Çalışma Grup



Başkanlığı)'nm 30.10.2019 tarihli vc 89992713-953.01.07.01-E. 160134 sayılı yazısı.

Ülke genelinde İkaz ve Alarm haberlerinin duyurulması, mevcut sirenlerin faal halde tutulması ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümünün 81. Yıldönümü olması münasebetiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım 2019 günü saat (09:05-09:07) arası, İl merkezinde İl Türk Telekom Müdürlüğü binasında,İlçe kaymakamlıkları ile diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan sirenlerin 2 (iki) dakika süre ile Sarı İkaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacak.

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