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DSİ DEV PROJELER İNŞA EDİYOR!

DSİ DEV PROJELER İNŞA EDİYOR!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
DSİ GENEL MÜDÜRÜ ACU; 2000 ŞANTİYE’DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
 
DSİ Genel Müdürü Murat ACU yaptığı yazılı açıklamada ‘’Türkiye’nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’nin çok büyük yatırımlar yaptığının altını çizerek, Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından bakıldığında su stresi altında olan bir ülkedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü bu anlayış çerçevesinde tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşımakta, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev görmektedir. Bu yatırımlar aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktır. ‘dedi.
 
‘’İnsanı Yaşat ki, Devlet yaşasın’’
 
İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın anlayışıyla, halka hizmetin Hakka hizmeti getirdiğinin bilincinde olarak çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Murat ACU, ‘Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yurt genelinde baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma gibi tesislerin inşası için 1.332 adet şantiyede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ülke genelinde 72 adet baraj, 401 adet gölet, 227 adet sulama, 460 adet taşkın koruma ve bunların dışında 172 adet diğer işlerde olmak üzere toplam 1.332 adet tesisin inşaatı hız kesmeden sürdürülüyor. Bununla birlikte ilave 453 işimizde şantiye açma çalışmalarımız devam ediyor. Son çıkan yasa ile toplulaştırma çalışmalarının kurumumuza devredilmesi ile birlikte bu kapsamda da 195 şantiye ile beraber toplamda yaklaşık 2000 şantiyede Suyun toprak ve insana kavuşması adına hız kesmeden çalışıyoruz. ’dedi.
 
’Modern Sulama Sistemleri İle Milli Gelire Katkı Sağlıyoruz’’
 
DSİ tarafından son yıllarda hayata geçirilen modern sulama sistemleri ile daha az su ile daha fazla ve daha kaliteli ürün elde edildiğini belirten DSİ Genel Müdürü ACU,’ ‘Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup, yapılan etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Günümüz itibarıyla ülkemizde 6,5 milyon hektarlık sulamaya açılmıştır. Kuru koşullarda hububat, mercimek ve antepfıstığı tarımı yapılırken, sulama projeleri hayata geçtikten sonra sulu koşullarda hububat, pamuk, bostan, mısır, sebze, meyve, antepfıstığı, susam (2.Ürün) ve mısır (2.Ürün) üretimi yapılmaya başlanmıştır. Sulu tarım ile kuru tarım arasında gelir açısından bakıldığında 5 ila 10 kat fark bulunmaktadır. Modern sulama sistemlerinin kullanılması ile birlikte ortaya çıkan bu fark direkt vatandaşlarımızın cebine girecek ve milli gelirde ciddi bir artış meydana gelecektir. ’dedi.
 
 Enerji Arz Güvenliğinin Teminatı: HES’ler
 
Evimizde yanan her 4 Ampülden birinin enerjisinin HES’lerden sağlandığının altını çizen ACU;Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kilovatsaat, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kilovatsaat, teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise bugün için yaklaşık 168 milyar kilovatsaat olarak hesaplanmıştır. Günümüz itibariyle Türkiye’de (özel sektör kamu beraber) 566 adet hidroelektrik santral işletmede bulunmaktadır. Bu santraller; 26 230 MW kurulu güce ve toplam potansiyelin % 55’ine karşılık gelen 96 000 GWh yıllık ortalama üretim kapasitesine sahiptir.  Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde DSİ bu alanda oluşturulan 26 230 MW Kurulu gücün 12 369 MW’sini (% 47) gerçekleştirmiştir.   ‘’dedi..
 
İçme Suyu Temini İçin Dev Projeler İnşa Ediliyor.
 
Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığının altını çizen Genel Müdür ACU; ‘Kuruluşumuzca içme suyu faaliyetlerine başlanılan 1968 yılından bugüne kadar yılda toplam 3,88 milyar metreküp içme suyu sağlanmaktadır.
 
İnşaatı devam eden 57 adet yerleşim yerindeki tesisler tamamlandığında yaklaşık 23 milyon kişiye daha yılda 2,01 milyar m³ içme suyu sağlanmış olacaktır. Plânlama, proje ve inşaat aşamasındaki tesislerin de tamamlanmasıyla yıllık ilave 950,87 milyon m3 içme suyu daha temin edilmiş olacaktır. 41 il ve KKTC’de yapımı tamamlanmış olan 80 adet arıtma tesisinde günde yaklaşık 8,4 milyon m³ AB standartlarında arıtılmış su üretilerek halka sunulmaktadır.
 
81 İl İçme Suyu Eylem Planı”nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz.’dedi.
 
‘DSİ’den Su Talebine Çözüm’
 
Dünyada suyun en çok tüketildiği sektörün tarım sektörü olduğunu belirten ACU,’ ‘Dolayısıyla bu sektörde yapılacak su tasarrufu büyük önem taşıyor. Ülkemizde de yıllık tüketilen suyun yüzde 70’inden fazlası sulama maksatlı kullanılıyor. Yıllık tüketilen 44 milyar metreküp suyun 32 milyar metreküpü sulama sektöründe, 7 milyar metreküpü içme suyu sektöründe, 7 milyar metreküpü ise sanayide harcanıyor. Tarımda tüketilen su, toplam tüketilen su miktarının %73’üne karşılık geliyor. Tarımsal sulama amaçlı bu su tüketiminin, 2023 yılına kadar %64’e düşürülmesi hedefleniyor. Bu açıdan modern sulama sistemlerine büyük önem veriliyor. DSİ, özellikle son yıllarda, topoğrafik ve hidrolojik koşulları uygun olan yerlerde sulama suyu tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını temel politika olarak kabul ediyor. En modern sulama metodu olan yüksek basınçlı kapalı sulama sistemleri ile su daha verimli kullanılıyor. ‘dedi.
 
DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.
 
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