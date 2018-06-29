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Başkan Ünverdi'den Önemli Açıklamalar...

Başkan Ünverdi'den Önemli Açıklamalar...
ISPARTA
G.Tarihi: 29.06.2018 18:15
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Isparta Düğün Salonları
Başkan Ünverdi'den Önemli Açıklamalar...

Gülkent’te Bugün programının sezon finalinde Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi Kanal 32 televizyonuna canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Başkan Ünverdi maalesef bu yıl kiraz üreticilerinin talihsiz bir sezon yaşadığını söyledi. Mevsim şartlarının olumsuz ve aşırı yağışlı geçmesi buna neden oldu  ve kirazlarda zarar meydana geldi dedi. Festivali yapıyoruz fakat, kirazda hasar var üretici umduğunu bulamıyor, birçok ürün toplanmadan dalında kaldı. Bu ortamda neden festival yapıyorsunuz derseniz bu bir kültür, bu bir gelenek bunu da sürdürmemiz gerekiyor ama bu yıl ki festivalimizde kirazın tanıtımının yanı sıra bu sene yaşanan sorunları dile getireceğiz festivalimizin bu yılki amacı bu. Üreticilerimizin yaşadığı sorunlar, mevsim şartlarının getirdiği olumsuzluklara karşı nasıl önlem alabiliriz bu konuları konuşacağız. Geçtiğimiz yıllarda yine çatlama meydana gelmiş, devlet tarafından tarımsal krediler ertelenmiş ve dekar başına üreticiye destekleme verilmişti. Bunları dile getirerek tekrar bir destekleme almak için uğraşacağız.  
Bu sorun sadece Uluborlu’nun da sorunu değil Isparta ve çevrelerini de kapsayan bir sorun haline geldi. Kiraz olgunlaşma döneminde yağışlı havayı sevmiyor. Bu yıl ise hasat döneminde neredeyse her gün yağmur yağdı. Bu yağışlar ise kirazda gece gündüz ısı farkından dolayı çatlamaya sebep oldu.  Uluborlu’da bazı bölgelerde %80’e varan çatlama meydana geldi. Bu kadar zararın olduğu ürünü ise bahçeden tüccarın önüne kadar götürmenin ise oldukça problem olduğunu söyledi. Hatta bazı bahçe sahipleri ise ürünü hasat etmedi ve kirazlar dalında kaldı. Firmalarla sürekli görüşmeler halindeyiz. Fiyatın biraz yükselmesi lazım ki üretici hasadını yapabilsin. Hasat edilmeyen ürünün de verdiği zarar var. Ürün kendini geliştirmek için uğraşırken bu sefer ağaca zarar veriyor. Toplanmayan kirazlarda böylece yıpranma yaratıyor. 
Başkan Ünverdi çatlamaya karşı ürünü sigortalamanın da yeterli olmadığını, kusur tespitinin net olmaması nedeniyle üreticiye hasar dönüşünün yeterli olmadığını söyledi.  Bu sorunlarla ilgili gerekli çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ünverdi, festivalin bunları konuşmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.  
Başkan Ünverdi festivalde kiraz teşhir standına ise çatlamış kirazların koyulacağını söyleyerek bir farkındalık oluşturmak istiyoruz dedi. 

ULUBORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
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ISPARTA HABER
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