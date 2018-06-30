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Isparta'da Milletvekili Mazbata Töreni

Isparta’nın 27. dönem milletvekilleri törenle mazbatalarını aldı

Isparta'da Milletvekili Mazbata Töreni
ISPARTA
G.Tarihi: 29.06.2018 19:51
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Isparta’nın 27. dönem milletvekilleri törenle mazbatalarını aldı   
  - Isparta’da milletvekili mazbata töreni   
 
- Isparta'da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde 27. Dönem Milletvekili olarak seçilen isimler düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.   
  Isparta Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM) düzenlenen törende AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile İYİ Parti milletvekili Ayli Cesur mazbatalarını İl Seçim Kurulu üyelerinin elinden aldı. 
  AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in Ankara’da bulunması sebebiyle mazbatası İl Başkanı Osman Zabun’a takdim edildi.  

  Zabun: “Milletimizin vermiş olduğu karar başımızın tacı” 
  AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, törende yaptığı konuşmada, yapılan seçimde güçlü bir demokrasi örneği sergilendiğini belirtti. Halkın seçime olan katılımının mükemmel düzeyde olduğuna dikkat çeken Başkan Zabun, demokrasinin tecellisi için vatandaşların fedakarca bir tutum sergilediğini ifade ederek, “Resmi görevliler, siyasi partilerin temsilcileri büyük bir özveri ve fedakarlıkla bu demokrasi iradesinin tecellisi için müthiş bir performans ortaya koydular. Hiçbir sorun yaşanmadan, kardeşlik içerisinde bu seçimler yapıldı. Milletimizin vermiş olduğu karar başımızın tacı" dedi. 

Özel: “Türkiye, seçimin nasıl yapıldığını dünyaya bir kez daha gösterdi” 
  Törende konuşma yapan AK Parti Isparta milletvekili Recep Özel ise Türkiye'de seçimlerin demokratik, şeffaf bir şekilde ve millet iradesinin sandığa tecelli ettiğini kaydederek, “Türkiye, seçimin nasıl yapıldığını dünyaya bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin hiç bir yerinde fazla itiraz gelmedi.  Siyasi partiler Türkiye'nin önünü açmak ve lider ülke olması için birbirleriyle yarışıyor. Vatandaşlar takdir ediyor. Şuanda takdir böyle tecelli etti. 5 yıl boyunca bu takdiri bize oy veren vermeyen, destekleyen desteklemeyen herkesin emrinde olduğumuzu bir kez daha söz vermek istiyorum. Isparta’mızı büyütmemiz lazım. Isparta'ya güzel işler yapmamız lazım. Şu şöyleydi, böyleydi demememiz lazım. Kimin fikri varsa onunla el birliği yapmaya hazırız. Isparta'da bırakın yürümeyi koşarak iş yapmamız lazım. Bu süreçte görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun kucağımızı açtık. Herkesin katkısına ihtiyacımız var. Kısır siyasal çekişmelerin içerisinde olmayacağız. Her zaman iyinin ve güzelin altında, hep hayırlı işin içerisinde olacağız" diye konuştu. 

 Milletvekili Gökgöz’den hayır dilekleri 
  AK Parti Isparta milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise, tamamlanan seçimlerin ülkenin birliğine ve beraberliğine hayırlısı olması temennisinde bulunarak, “Milletin bize yüklediği misyonu en güzel dileklerle, dualarda unutulmamak dileğiyle hepinize en kalbi duygularımda sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. 

 İYİ Partili Cusur: "Amacımız daha iyi bir Isparta" 
 İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da seçim sürecinde verdiği sözlerin arkasında olduğunu kaydederek, davalarının ‘Daha iyi bir Isparta’ olduğuna değindi. İYİ Parti milletvekili Cesur konuşmasında, "Cumhuriyetin demokratik niteliğinin korunmasındaki en büyük unsur kuşkusuz sandıktır. Sandığa gölge düşürülmeyecek şekilde hür ve demokrat seçimlerin yapılabilmiş olması, Isparta milletvekili seçilirken bunu demokrasi niteliği şeklinde olsun diye başlamıştım. Bugünde bunun hür ve demokrat bir ortamda, daha iyi şartlarda yapılabileceği günlerin umuduyla önümüzdeki günlerde bize oy veren vermeyen, Isparta'nın kadın milletvekili olarak temsil etmekten aldığım gururla ve güçle, hepinizin hizmetkarı olarak emrinizde olacağım" ifadelerini kullandı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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