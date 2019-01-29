Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekiplerince drone kullanılarak gerçekleştirilen denetimler tüm hızıyla devam ediyor.DKMP Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekibi tarafından Eğirdir Gölü’nde drone destekli yapılan denetim esnasında yakalanan 4 kişiye yasal işlem yapıldı.Usulsüz avcılığa yönelik ulaşımı zor noktalarda teknolojik donanım ve araçların desteği ile yapılan denetimler ara vermeden devam ediyor.