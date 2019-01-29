Isparta’da planlı elektrik kesintisi

31 Ocak 2019 Perşembe günü, 14.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-221 (Yudum Koop. Altı 322036) trafo B kolu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 31 Ocak 2019 tarihinde, saat 14.00-18.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesinde bulunan 4526, 4549, 4553, 4532 ve 4540 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur