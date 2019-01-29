Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdem İSMETOĞLU, Av Yönetimi Daire Başkanı Sayın Cihangir ALTUN, Yaban Hayatı Daire Başkanı Sayın Selim KARACA, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalını ziyarette bulundu.Sayın Genel Müdürümüzün ziyaretlerinde Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyeleri Yasin ÜNAL, Şengül AKSAN, Ahmet MERT ile birlikte Avcılık ve Yaban Hayatı kaynaklarının sürdürülebilir av yönetimi hususunda istişarelerde bulunulmuş ve ortak projeler geliştirilmesi çalışmalarına başlanılması hususunda kararlar alınmıştır.Genel Müdür Yardımcımız ve Daire Başkanlarımıza Bölge Müdürümüz Rıza KAMİL, Isparta Şube Müdürü Hasan ERYİĞİT, Antalya Şube Müdürü İsmail KAYA, Beydağları Sahil Mili Park Müdürü Uğur TORUNOĞLU, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Necmettin AY eşlik etmiştir.