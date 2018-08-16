- Isparta Kurban Bayramı’na hazır



- Isparta Valiliği tarafından Kurban Bayramı öncesinde yapılan bilgilendirmede, bayram tatili süresince görev yapacak olan kurum ve kuruluşların gerekli önlem ve tedbirleri aldıkları açıklandı.

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın; idrak edeceğimiz Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için Kaymakamlıklar, Isparta Belediye Başkanlığı ve ilgili birimlerce aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür” denildi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, tedbirleri alacak olan ilçe Kaymakamlıkları, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Isparta Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz Edaş İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne konuya ilişkin gerekli talimatların gönderildiği, gereken tedbirlerin bayram öncesinde alındığı belirtildi.







