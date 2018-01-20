DOLANDIRICILIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

- Antalya'da para karşılığında öğrenci okul kayıtları için ikamet etmediği halde adres değişikleri yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan aralarında 3'ü nüfus müdürlüğü görevlisi ile 2 muhtarın da bulunduğu 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiasıyla 6 aydır takipte olduğu kent merkezindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 nüfus müdürlüğünde veri hazırlama memuru, 2 mahalle muhtarı, 2 emlakçı, 2 serbest meslek mensubu şüphelilerden 7’si gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi."Rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen, 1 nüfus memurunun sağlık problemi nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldığı, diğer memurlar, 2 muhtar ile emlakçılar tutuklandı.Şüphelilerin, rüşvet karşılığı öğrencilerin okullara kayıtları için ikametleri bulunmadığı halde adres değişikliği yaptıkları tespit edildi. Yeni çipli nüfus cüzdanlarını başka kişiler adına orijinal olarak düzenledikleri, noterden bu nüfus cüzdanları ile kendi veya irtibatlı oldukları kişiler adına vekalet vererek gayrimenkul satışı yapıp haksız kazanç sağladıkları da öne sürülen şüphelilerin, Türkiye'de vefat eden yabancı uyruklu kişilerin adına sahte evrak düzenledikleri de iddia edildi. Türkiye’de ilk kez böyle bir yöntemle dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.ANTALYA (İHA)