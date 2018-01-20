ISPARTA'DA HIRSIZLI OLAYI! BU SEFER...

Isparta’da Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kapatılan eski Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan su tahliye mazgallarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, polisin takibi sonucu 1 günde tespit edilerek yakalandı.Edinilen bilgiye göre, önceki gün Doğancı Mahallesi’ndeki eski Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan atık su tahliyesi için kullanılan döküm su kanal mazgal demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Bürosu Ekipleri harekete geçti. Ekipler, aynı gün içinde yapılan çalışmalarda söz konusu 2 şüphelilerin S.U. (25) ve Y.D. (24) olduğunu tespit etti. S.U. ve Y.D. ile olayda kullanılan araç kıskıvrak yakalandı. Gülistan Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edilen 2 şüphelinin, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.