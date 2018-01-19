Isparta’da otel odasında yangın !

Antalya’da yaşadıkları evin kira borçları dolayısıyla Isparta’ya çalışmaya gelen 5 kişilik Çalı ailesinin kaldığı otelin 3’üncü katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, odada ailesiyle birlikte kalan Aykut Çalı, “Bizim pek bir zararımız yok, sadece odada olan eşyalarımız var. Tek temennimiz otelcinin bizden şikayetçi olmaması. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 18.00 sıralarında Kafeler Caddesi olarak bilinen Kutlubey Mahallesi’ndeki 1003. Sokak’ta meydana geldi.İddiaya göre, Antalya’da ev kirasını ödeyemedikleri için çalışıp para kazanmak için Isparta’ya geldikleri öğrenilen 5 kişilik Çalı ailesinin kaldığı otelin 3.katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ve polis gönderildi.Yangının çıktığı dakikalarda odada bulunan ailenin en küçük çocuğu olan 3 yaşındaki Selin ise, otelin yan odasında kalan Çalı ailesinin akrabaları tarafından kurtarıldı.Para kazanmak için geldikleri Isparta’da kaldıkları otelden 5 dakika önce ayakkabı boyamak üzere aşağı indiğini belirten Aykut Çalı, yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.İHA muhabirine yaşananları anlatan Aykut Çalı, “Ben ayakkabı boyuyorum. Yukarıda kızı yatırdıktan sonra çalışmak için aşağı indim. 5 dakika geçmedi. Eşimin abisinin eşi de yan odadaydı. Çocuğu bıraktığımda, ona ‘ara sıra göz - kulak ol’ demiştim. O da 5 dakika geçmeden kızı aşağı indirmiş. Ne oldu dedim. Odadan duman kokusu almış. Hemen kızımı aşağı indirmiş. Yangını eşimin yeğeni haber vermiş. Ben yukarı çıktığımda oda alevler içinde yanıyordu. Allah’tan çoluk çocuğumuzda bir şey yok” dedi.“Otelci de bizden şikayetçi olursa ne yapacağımı bilmiyorum”Kaldıkları otelde çıkan yangında fazla bir zararları olmadığını belirterek, otelcinin kendilerinden şikayetçi olmaması temennisinde bulunan Çalı, “Bizim pek bir zararımız yok, sadece odada olan eşyalarımız var. Tek temennimiz otelcinin bizden şikayetçi olmaması. Zararın nasıl karşılanacağını da bilmiyoruz. Çünkü durumumuz da yok. Antalya’dan çıktık, ev kirası borcumuzdan dolayı buraya geldik. Zaten buraya borçlardan dolayı geldik. Bir de üstüne bu binerse daha çok mağdur durumda olacağız. Biz buraya kira parası yapmak için çalışmaya geldik. Ayakkabı boyuyorum, ailemi bununla geçindiriyorum. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.Olay sonrasında itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili rapor tanzim ederken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.ISPARTA (İHA)