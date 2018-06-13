Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

Isparta'da 195 kişi işe alınacakDUYURU METNİİl Müdürlüğümüz ile ekli listede belirtilen kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde 6 ay süreyle Toplum Yararına Program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişilerin Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 12 Haziran – 14 Haziran 2018 tarihleri arasında bayram arifesi günü saat :13:00’e kadar İŞKUR’a bizzat gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, bayram tatiline rastlayan günlerde ise 15 – 16 Haziran 2018 tarihleri arasında başvurularını www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir.Kamuoyuna önemle duyurur.