Isparta'da hemen hemen her aracın geçtiği migros kavşağının adı değişti....



MİGROS KAVŞAĞININ İSMİ MİRYOKEFALON KAVŞAĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Isparta Belediye Meclisi kararı ile Isparta Migros kavşağı ismi Miryokefalon kavşağı olarak değiştirildi.Bu bağlamda Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin bir teşekkür mesajı yayınladı.

Sezgin mesajında

Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş olan 1176 Miryokefalon zaferi yeri tescil işlemleri için ilçemize ,Kentimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana neredeyse başvurmadık yer bırakmadık.Ama bu kapsamda her desteği alırken il merkezimizin desteği konusunda sıkıntılar yaşıyorduk.Isparta Belediyesi’nin ve İl Genel meclisinin bu konuyu meclislerine taşımasının ardından bu gün Isparta Belediye meclisinin aldığı kararla Isparta Merkez Migros kavşağının ismi Miryokefalon kavşağı olarak değiştirildi.

Bizde bu anlamda Belediyemiz ve Gelendost halkı adına İlmek ilmek işleyerek bu safhaya getirdiğimiz projemizi gerçekleştirmemize destek veren Başta Isparta Belediye Başkanı sayın Şükrü Başdeğirmen olmak üzere Isparta Belediye Meclis üyelerine çok teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Dedi.



