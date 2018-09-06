- Isparta’daki kurumlar arası futbol turnuvasında, Afrin Şehidi Ali Yılmaz’ın babasının da görev yapığı Tarım İl Müdürlüğü’nün futbol takımı, şehidin fotoğrafının bulunduğu ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’tişörtleriyle sahaya çıktı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Ali Yılmaz, kurumlar arası futbol turnuvasında da unutulmadı.Şehidin babasının da çalıştığı Tarım İl Müdürlüğü futbol takımı, turnuva öncesinde sahaya Şehit Ali Yılmaz tişörtleriyle çıktı. Tarım İl Müdürlüğü personelinin giydikleri tişörtlerde ayrıca, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ibaresi yer aldı.Çalışma arkadaşlarının yaptığı vefa sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan şehit babası Hilmi Yılmaz, yapılan davranış dolayısıyla arkadaşlarına teşekkür etti.Ispartalı Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 Şubat 2018’de şehadete ulaşmıştı.İHA