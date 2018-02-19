- Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmeni Metin Günay, bir süredir hastanede tedavi gören babasını kaybetti.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmeni Metin Günay’ın babası ve Keçiborlu Aydoğmuş eski belediye başkanı ve 3 çocuk babası Muhsin Günay hayatını kaybetti. Muhsin Günay’ın cenazesi yarın öğle vaktinde Isparta Merkez İstiklal Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, aynı gün ikindi namazına müteakip Aydoğmuş Kasabası Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.Diriliş Ertuğrul ile son dönemde büyük çıkış yakalayan dizilerin yönetmenliğini yapan Metin Günay, daha önce de Deli Yürek, Ekmek Teknesi gibi bilinen birçok dizinin yönetmenliğini üstlenmişti.ISPARTA (İHA)