Antalya’da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası’na Isparta’yı temsilen katılan sporculardan biri Türkiye Şampiyonu, diğeri ise Türkiye 2.’ncisi olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılma hakkı kazandı.Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ‘Ercan Özhan Büyükler ve Gençler Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonası’ 13-18 Şubat 2018 tarihleri arasında tamamlandı. Antalya'da gerçekleştirilen ve ülke genelinden 2 bine yakın sporcunun katıldığı müsabakada Isparta’yı temsil eden 16 yaşındaki Fatih Kilit, Üst Gençler kategorisinde 5 rakibini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı müsabakada Alt Gençler kategorisinde mücadele eden Fatime Yürekli ise 5 rakibinden 4’ünü yenerek Türkiye 2.’ncisi oldu.Bu yıl Türkiye Şampiyonu ola Fatih Kilit, Thailand Bangkok’ta düzenlenecek olan Muaythai Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Kilit, geçen yıl da aynı şampiyonada dünya 2.’ncisi olmuştu.Şampiyonada Alt Gençler kategorisinde Türkiye 2.’nciliğini göğüsleyen Fatime Yürekli ise Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.Muaythai Milli Takım Antrenörü Murat İşler, “Türkiye şampiyonu olan Fatih Kilit’i çalıştıran Muaythai Milli Takım Antrenörümüz İsmail Solak, Fatime Yürekli’yi bu müsabakalara hazırlayan Antrenör Hüseyin Tolga Büyükyıldız ve emeği geçen İl Temsilcimiz Bülent Çetin’e teşekkür ediyoruz. Zor koşullar altında, Burdurlu bir iş adamının sponsorluk desteğiyle Isparta’yı en iyi şekilde temsil etmeyi başardık. Bu şampiyonada 2 önemli derece elde ettik. Yarı finale kadar yükselen Furkan Çalgıcı isimli sporcumuz, sakatlığı nedeniyle müsabakayı yarım bırakmak zorunda kaldı. Ama o da bizim için yine madalya almış kadar değerli” dedi.Amaçlarının Türk gençliğine fayda sağlamak olduğuna değinen İşler, “Bizim bütün çabamız ve gayemiz, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi. Bunu da en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Derece alan sporcularımızın ilimizi ve ülkemizi önümüzdeki süreçte yapılan olan müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Kardeş ilimiz Burdur’a ve bizi destekleyenlere de teşekkür ederiz” diye konuştu.ISPARTA (İHA)