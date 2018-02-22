Devletten 1.5 milyar lira hibe

Kendi işinin patronu olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat... Tarım ve hayvancılık girişimlerine işin niteliğine göre devlet hibe desteği sağlıyor. İşte detayları..

Türkiye’de nüfusun yüzde 28’i kırsal alanda yaşıyor. Köyden kente göçü önlemek, hatta kentten yeniden köylere dönüşü sağlayabilmek için devlet, Avrupa Birliği (AB) ile kırsal kalkınmayı destekleyen programlar yürütüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) takip ettiği Türkiye’nin eş finansmanı ile oluşturulan AB Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) fonundan çiftçiye hibeveriliyor.

Yeni iş kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen tarım girişimcileri, karşılıksız desteği alabilmek için elini çabuk tutsun...

5 NİSAN SON GÜN

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), ‘Kırsal Kalkınma Programı’ kapsamında, 2011’den bu yana kırsal alanlardaki yatırımlara hibe yoluyla destek veriyor. Bu yıl 252 milyon euro hibe (karşılıksız para) dağıtılacak. Başvuru 12 Şubat’ta başladı. Tarım ve hayvancılıkta iş yapmak isteyen girişimciler, 5 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

252 MİLYON EURO

2018’de süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik projelerin yatırımına 164 milyon 706 bin euro destek bütçesi ayrıldı. Bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkı ile yenilenebilir enerji yatırımı projelerine ise 87 milyon 239 bin euro hibe sağlanacak.

NELERE HİBE VAR?

Bu yıl arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar yetiştiriciliği, yumurta üretimi, seracılık gibi düşük maliyetli küçük projelerin ön plana çıkarılması için çalışmalar artırıldı.

Posta'nın haberine göre, fide-fidan, manda sütü, manda eti ve kaz yetiştiriciliği de desteklenecek. Ayrıca zanaatkarlık ve yerel ürünlerin üretimine yönelik projeler, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliğinin

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT!

Nereye yapılıyor?

Proje başvurularının, yatırım yapılacak illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne yapılması gerekiyor. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca TKDK merkezine yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Evrakları neler?

Başvuru paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları, TKDK il koordinatörlüklerinden ya da elektronik ortamda tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Herkese var mı?

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan özel veya tüzel kişi, dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabilir. Ayrıca proje sahibinin başvurusunu teslim ettiğinde, devlete herhangi bir vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmaması gerekiyor.

Kaç kez hak var?

Bir çağrı döneminde aynı kişi veya şirket adına birden fazla proje başvurusu yapılamıyor. Ancak program kapsamında en fazla 4 kez destekten yararlanma şansı var. 4 desteğin hepsi de aynı konuda olabilir.

Ne kadar bütçe ayrıldı?

Projenizin bütçesi en az 20 bin euro, en fazla ise 5 milyon euro olacak.

KAPSAMDA 42 İL VAR

252 milyon euro ile ilgili destek kapsamındaki iller; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

PROJEYİ NASIL HAZIRLARSINIZ?

TKDK’nın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvurmak gerekiyor? Bunun için de Tarım Bakanlığı’nın 81 ilde bulunan 2120 kişilik tarım danışmanından, ücretsiz hizmet alınabilir. Danışmanlar, çiftçilere yardımcı olarak gerekli dökümanları hazırlıyor. Ayrıca Tarım Kooperatifleri ve Ziraat Odaları da danışmanlık hizmeti veriyor.

Projenin sonunda, işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu, iş planında gösterilmek zorunda. Yeni işletme kurulmasına, sadece ilde kapasite fazlası olmaması durumunda destek veriliyor. Faydalanıcı, ödemenin yapılmasından sonraki 5 yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve çok önemli değişiklikler yapmayacağını taahhüt etmek zorunda.

TEŞVİK ORANI

Bir proje için yapacağınız harcama tutarının yüzde 40-70’i arasında değişen oranlarda destek verilecek. Örneğin 100 bin liralık bir proje için en az 40 bin lira, en fazla ise 70 bin lira hibe alabilirsiniz.

ÖDEMELER

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor.

(kültür balıkçılığı) hibelerden daha fazla yararlanması sağlanacak.