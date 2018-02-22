Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Devletten 1.5 milyar lira hibe! işte tüm detaylar...

Devletten 1.5 milyar lira hibe! işte tüm detaylar...
ISPARTA
G.Tarihi: 22.02.2018 11:30
0
böcüzade

Devletten 1.5 milyar lira hibe

Kendi işinin patronu olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat... Tarım ve hayvancılık girişimlerine işin niteliğine göre devlet hibe desteği sağlıyor. İşte detayları..

 

Türkiye’de nüfusun yüzde 28’i kırsal alanda yaşıyor. Köyden kente göçü önlemek, hatta kentten yeniden köylere dönüşü sağlayabilmek için devlet, Avrupa Birliği (AB) ile kırsal kalkınmayı destekleyen programlar yürütüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) takip ettiği Türkiye’nin eş finansmanı ile oluşturulan AB Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) fonundan çiftçiye hibeveriliyor.

Yeni iş kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen tarım girişimcileri, karşılıksız desteği alabilmek için elini çabuk tutsun...

 

5 NİSAN SON GÜN

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), ‘Kırsal Kalkınma Programı’ kapsamında, 2011’den bu yana kırsal alanlardaki yatırımlara hibe yoluyla destek veriyor. Bu yıl 252 milyon euro hibe (karşılıksız para) dağıtılacak. Başvuru 12 Şubat’ta başladı. Tarım ve hayvancılıkta iş yapmak isteyen girişimciler, 5 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

252 MİLYON EURO

2018’de süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik projelerin yatırımına 164 milyon 706 bin euro destek bütçesi ayrıldı. Bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkı ile yenilenebilir enerji yatırımı projelerine ise 87 milyon 239 bin euro hibe sağlanacak.

NELERE HİBE VAR?

Bu yıl arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar yetiştiriciliği, yumurta üretimi, seracılık gibi düşük maliyetli küçük projelerin ön plana çıkarılması için çalışmalar artırıldı.

Posta'nın haberine göre, fide-fidan, manda sütü, manda eti ve kaz yetiştiriciliği de desteklenecek. Ayrıca zanaatkarlık ve yerel ürünlerin üretimine yönelik projeler, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliğinin 

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT!

Nereye yapılıyor?

Proje başvurularının, yatırım yapılacak illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne yapılması gerekiyor. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca TKDK merkezine yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Evrakları neler?

Başvuru paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları, TKDK il koordinatörlüklerinden ya da elektronik ortamda tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Herkese var mı?

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan özel veya tüzel kişi, dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabilir. Ayrıca proje sahibinin başvurusunu teslim ettiğinde, devlete herhangi bir vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmaması gerekiyor.

Kaç kez hak var?

Bir çağrı döneminde aynı kişi veya şirket adına birden fazla proje başvurusu yapılamıyor. Ancak program kapsamında en fazla 4 kez destekten yararlanma şansı var. 4 desteğin hepsi de aynı konuda olabilir.

Ne kadar bütçe ayrıldı?

Projenizin bütçesi en az 20 bin euro, en fazla ise 5 milyon euro olacak.

KAPSAMDA 42 İL VAR

252 milyon euro ile ilgili destek kapsamındaki iller; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

PROJEYİ NASIL HAZIRLARSINIZ?

TKDK’nın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvurmak gerekiyor? Bunun için de Tarım Bakanlığı’nın 81 ilde bulunan 2120 kişilik tarım danışmanından, ücretsiz hizmet alınabilir. Danışmanlar, çiftçilere yardımcı olarak gerekli dökümanları hazırlıyor. Ayrıca Tarım Kooperatifleri ve Ziraat Odaları da danışmanlık hizmeti veriyor.

Projenin sonunda, işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu, iş planında gösterilmek zorunda. Yeni işletme kurulmasına, sadece ilde kapasite fazlası olmaması durumunda destek veriliyor. Faydalanıcı, ödemenin yapılmasından sonraki 5 yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve çok önemli değişiklikler yapmayacağını taahhüt etmek zorunda.

TEŞVİK ORANI

Bir proje için yapacağınız harcama tutarının yüzde 40-70’i arasında değişen oranlarda destek verilecek. Örneğin 100 bin liralık bir proje için en az 40 bin lira, en fazla ise 70 bin lira hibe alabilirsiniz.

ÖDEMELER

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor.

(kültür balıkçılığı) hibelerden daha fazla yararlanması sağlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da alternatif yatırım sektörü: SAĞLIK
AK PARTİ ISPARTA İL YÖNETİMİNDEN ZİYARET
ISPARTA MHP İL BAŞKANI YALÇIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Isparta'da ‘Narko-Sokak’ ve ‘Narko-Metruk’ uygulaması
Küçük esnafa kredi müjdesi!
Devletten 1.5 milyar lira hibe! işte tüm detaylar...
Yeni otomobile bakanlık denetimi
Borcunu öde emekli ol
Isparta'da yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Afrin'deki kahraman Mehmetçik için 25 ton Eğirdir elması
Senirkent’te Afrin’deki Mehmetçik için ‘1 kasa elma kampanyası’
Eski eşi tarafından vurulan kadın yoğun bakımda
İkinci el oto satıcıları dikkat!Artık zorunlu oldu
Isparta’da televizyon ve laptop hırsızı tutuklandı
Burdurlu sipsi ustasından Sipsi’ye ‘ses ayarı’
Satın alınacak ev tapuda üç boyutlu görülebilecek
3 çocukluya 1300 TL
Eğirdir Masterler, Antalya yolcusu
Devletten herkese özel destek
Erken emeklilikte bu şarta dikkat!
Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi
‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının amcası tutuklandı
Burdur'da ​Cuma pazarını 42 yıldır duayla açıyorlar
Emeklilere maaş ayarı! Toplu ödeme planı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ20 Şubat 2018
Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecekHerkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek17 Şubat 2018
Hastane koridorlarında sabahlamaya son!Hastane koridorlarında sabahlamaya son!17 Şubat 2018
Binlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacakBinlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacak15 Şubat 2018
Memur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiyeMemur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiye15 Şubat 2018
Çalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı varÇalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı var17 Şubat 2018
ISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSU16 Şubat 2018
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralıIsparta'da trafik kazası: 2 yaralı20 Şubat 2018
Yeni evleneceklere 55 bin lira!Yeni evleneceklere 55 bin lira!17 Şubat 2018
İşte emeklinin alacağı yeni zam! İşte zamlı listeİşte emeklinin alacağı yeni zam! İşte zamlı liste16 Şubat 2018
Eşi ölene çift maaşEşi ölene çift maaş20 Şubat 2018
Soyağacı raporu ortalığı karıştırdı!Soyağacı raporu ortalığı karıştırdı!17 Şubat 2018
Kimler yaştan emekli olabilir?Kimler yaştan emekli olabilir?17 Şubat 2018
Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!15 Şubat 2018
Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!15 Şubat 2018
Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu 19 Şubat 2018
Emekliye 355 liraEmekliye 355 lira20 Şubat 2018
Isparta’da yeni mahalle kurma çalışmaları Isparta’da yeni mahalle kurma çalışmaları 20 Şubat 2018
Bakan açıkladı! On binlerce kişiye emeklilik fırsatıBakan açıkladı! On binlerce kişiye emeklilik fırsatı17 Şubat 2018
Isparta^da trafik kazası!Isparta^da trafik kazası!18 Şubat 2018