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Yeni otomobile bakanlık denetimi

Yeni otomobile bakanlık denetimi
ISPARTA 0
böcüzade

Yeni otomobile bakanlık denetimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, piyasaya ilk defa arz edilen yeni araçların güvenli olup olmadığını denetleyecek, şartları karşılamayanlara yönelik tedbir uygulayacak.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının otomotiv ürünlerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) yönelik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, bakanlığın sorumluluğunda bulunan otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine yönelik usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, otomotiv ürünlerine yönelik PGD faaliyetleri kapsamında bakanlık; piyasaya ilk defa arz edilen yeni araçların ve otomotiv ürünlerinin ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığı ve güvenli olup olmadığını denetleyerek, güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin ve gerektiğinde her türlü idari tedbiri almaya yetkili olacak.

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