Küçük esnafa kredi müjdesi!

Şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için kredi desteği sağlanacak. Sanayi Bakanlığı, destek için bütçesinden ödenek ayıracak...

Türkiye'de şehir yaşamıyla adeta iç içe geçmiş küçük ölçekli sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasını kolaylaştıracak bir adım daha atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu projelerin finansmanını kolaylaştıracak bir yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre; yerleşim yerleri içinde kalmış sanayi sitelerinin, kooperatifleşme yoluyla planlı alanlara taşınması işlemine

desteği sağlanacak. Düzenleme, 105 bin işletme ve 600 bin çalışanı ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre; kredi desteğinden, sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri ile belediyeler yararlanabilecek. Kredi desteği sağlanacak gelişim projelerinde, sanayi sitesindeki işletme sayısının en az 2/3'ünün muvafakatı aranacak. Hak sahipleri, işyerleri tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınmasından itibaren mevcut yeri 6 ay içinde tahliye edeceğine ilişkin noter onaylı taahhütname verecek. Taşınma kapsamında, arsa ve mülkiyet masrafları, altyapı ve üstyapı yapım işleri, idari ve sosyal tesis yapımı, mimarlık ve mühendislik hizmetleri ile taşınma masrafları kredilendirilecek.

SÜRE SINIRI

Sanayi sitesinin taşınacağı alanın dönüsüm alanı olarak ilan edilmesine ilişkin kararın yanı sıra alanın büyüklüğü, konumu, arazi kullanım durumunu gösteren plan ve muvafakatname gibi belgelerle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Taşınacak sanayi siteleri etaplar halinde inşa edilecekse, aynı meslek kollarında faaliyet gösterenlerin birlikte taşınmasına öncelik verilecek. Talepleri uygun bulunan projeler, yatırım programına alınması amacıyla Kalkınma Bakanlığı'na teklif verilecek. Yatırım programında bulunmasına rağmen, geçerli mazereti olmaksızın inşaat ihalesi aşamasına gelemeyen sanayi siteleri, üçüncü yılın sonunda yatırım programından çıkarılacak. Yapım işinin sanayi sitesi kooperatifi tarafından yapılması durumunda ihaleler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Düzenleme kapsamında kullandırılacak krediler, Bakanlık bütçesindeki ödeneklerden karşılanacak. Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin detaylı bir dökümü bankaya bildirilecek. Krediler sadece sanayi sitesi yapı kooperatifleri ve idareler aracılığıyla kullandırılacak, bireysel kredi kullandırılmayacak. Sanayi sitelerinin yapımı tamamlandıktan sonra işyerlerinin mülkiyetleri hak sahiplerine devredilecek. Yeni işyerinin satış bedeli, inşaat maliyet bedelinin üzerine en çok yüzde 10 fazlası kadar olabilecek..