GÜLCE DEKOR HEDEFİ BÜYÜTTÜ

PERDE VE DÖŞEMELİK KUMAŞLAR

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Gülce Dekor iç mimari,yapı- dekorasyon alanında ve anahtar teslimi projeleriyle 15 yılı aşan iş tecrübesiyle ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri üretmek için hizmet katagorisine tekstili de ekledi.Tasarım dünyasında önemli bir yeri olan ithal duvar kağıtları, her yıl yapılan boyadan kurtulma ve yüzde 10’lara varan ısı tasarrufu da sağlıyor.Kalitesine göre uzun yıllar dayanabilen estetik duvar kağıtları boyadan daha pratik ve zahmetsiz. Lekelendiği zaman kolay bir şekilde silinebiliyor. Elyaf ve pamuk lif içeren yapısı ile de duvarınızdan kolayca sökülebiliyor.Gülce Dekor hizmet ağını genişleterek Antalya'da yeni bir showroom hizmete açtı. Gülce Dekor Exclusive ve diğer şubeleri olmak üzere burada perde ve döşemelik kumaşlar kullanarak yaşam alanlarınızın detaylarını yaptığı tasarımlarla sil baştan şekillendiriyor.Pirimehmet mahallesi 225. cadde No:740 532 789 19 17