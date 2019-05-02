T.C. İçişleri Bakanlığı Basın Bülteni



Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor



Tur Araçları Sıkı Denetlenecek

Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıyan Araçlara 24.00-06.00 Saatleri Arasında Karayollarında İzin Verilmeyecek

Yolcu Otobüsü Kazalarının Yoğun Yaşandığı Saatlerde Denetimler Artacak

Motosiklet Sürücülerine Koruma Başlığı ve Koruma Gözlüğü Denetimlerine Önem Verilecek

Emniyet Kemeri Denetimlerine Ağırlık Verilecek

Trafik Ekipleri Görünür Olacak, Denetimlerde Yüz Yüze İletişim Kurulacak

Bakanlığımız, yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için 81 İl Valiliğinekonulu genelge gönderdi. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu imzalı gönderilen genelgede, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, karayollarında “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerin ve uzun mesafelere bağlı olarak “seyahat sürelerinin arttığı” belirtildi. Söz konusu artışın trafik güvenliğine olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimleri önem kazandığına dikkat çekildi. Genelgede, polis ve jandarma trafik birimlerinin denetimlerinde kural ihlali yapsın veya yapmasın, sürücüleri karayolu üzerinde durdurarak yüz yüze temas etmeleri ve iyi iletişim kurmaları istendi.Bakanlığımız 81 İle gönderdiği genelgede; ülke genelindetarihleri arasında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:Yaz aylarında sivil toplum örgütleri, dernekler, okul idareleri, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı) yapan araçlara yöneliktrafik denetimleri uygulanacak. Özellikle turist taşıyan tur araçları için mahallin şartlarına göre özel denetim planları oluşturularak bu tür araçların kontrolleri aksatılmadan yapılacak.Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçer döverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalar ve nedenleri incelenerek tarım işçilerinin mevsimsel olarak hareket saatleri ve güzergahları sorumluluk sahalarına göre trafik birimleri tarafından analiz edilecek.Yapılan analizler doğrultusunda komşu il/ilçe trafik birimleriile koordineli olarak trafik kontrol planları hazırlanacak. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri arttırılacak. Araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak, gerekli bütün tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarınınsaatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Bu konuda özellikle ara yollarda da denetimler planlanacak.Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının gününsaatleri arasında daha yoğun meydana gelmesi, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybı ve günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla artmasından dolayısaatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak. Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu bilindiğinden, takografların denetlenmesi amacıyla yapılan yol üzeri kontroller ile terminal çıkış, varış ve ara istasyonlarında gerekli denetlemeler yapılacak. Şoförlerin sürekli ve toplam süre ile hız ihlalinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılması, sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin sefere çıkmalarının önlenmesi ve bu durumdan yolcuların da haberdar edilmelerinin sağlanacak. Şoför kimlik bilgileri ile takograftaki kartın bilgileri karşılaştırılarak, her ikisinin aynı kişi olması sağlanacak.2018 yılında meydana gelen motosiklet kazalarının 2017 yılına göre yüzde 2,5 oranında artması ve 45 bin 968 motosikletin kazaya karışması nedeniyle motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırıcı eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel bir önem verilecek. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıylakampanyası kapsamında eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcuların emniyet kemeri kullanımlarının sağlanmasına özen gösterilecek, yolcular bu konuda bilgilendirilecek.Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında gerçek algılanan yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden kesim/noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek. Tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılangöz önünde bulundurularak özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere trafik denetimlerinde yüz yüze iletişim kurulacak,bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.