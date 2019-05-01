Eğirdir Belediyesi Haber Bülteni

TBMM Başkan vekili Bilgiç'ten Başkan Veli Gök'e Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Belediye Başkanımız Veli Gök'ü ziyaret ederek tebrik etti, hayırlı olsun dileklerini iletti.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Belediye Başkanımız Veli Gök'ü ve Eğirdir Belediyesi ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, Isparta İl Genel Meclisi Eski Başkanı Ali Bolat, Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Özata, Ak Parti Eğirdir İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti Gençlik ve Kadın kolları, Belediye daire amirleri ve çok sayıda partili hazır bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ziyarette " Veli Gök'ün seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik ederek, bu saatten sonra Eğirdir'de herkesi kucaklayacak, herkesin belediye başkanı olmuştur. İlk iş olarak Ada yolu ve Eğirdir içindeki asfalt çalışmalarımıza birlikte başladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bundan sonra Eğirdir hizmete doyacaktır. Veli başkanıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök ise; bu duygu ve düşünceleri için Başkan Bilgiç'e teşekkür ederek, bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek,Eğirdir için lüzum görülen bazı projelerin gerçekleşmesi adına Başkan Bilgiç'ten söz aldı.Başkan Bilgiç'in Belediye ziyaretinin ardından yol çalışmalarını yerinde inceleyen heyete daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen dahil oldu. Heyet Esnaf ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.