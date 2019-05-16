Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Damgacı Sokak’ta stantların açıldığı, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı’nda çocuklar için balon parklar kuruluyor, iftar sonrasında başlayan etkinlikler akşam geç saatlere kadar devam ediyor.Isparta Belediyesinin Ramazan Sokağı etkinliklerinde bir hafta geride kalırken, vatandaşların programlara ilgisi de yoğun oluyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. ‘Evet, hayır’, sandalye kapmaca yarışmalarının yapıldığı, Tosun Paşa orta oyununun sergilendiği, Aşuk ile Maşuk ve pehlivan oyunlarının yer aldığı Ramazan etkinlikleriyle çocuklar mutlu bir akşam geçirmenin keyfini yaşıyor.Yine yetişkinlere yönelik programlar arasında ise son olarak Afrika Gecesi düzenlendi. Programda Somali Dans Gurubu, Zimbabwe Dans Gurubu’nun yer aldığı etkinliklerde Caner Kaya ve Musa Korkmaz da Türk Halk Müziği konseri verdi.Damgacı Sokak’ta gerçekleşen Ramazan etkinliklerine bugüne kadar binlerce Ispartalı katılırken, yine Ramazan Sokağı’na kurulan stantlarda vatandaşlar alışverişlerini yapabilirken, özellikle çocuklar için el becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yer alıyor. Bu aktiviteler arasında çocuklar ahşap işlemecilik, ebru sanatı ve çamurdan tabak, vazo gibi eşyalar yapabiliyor.Bunun yanı sıra Isparta Belediyesi’nin Ramazan Ayı dolayısıyla Ulu Camii Meydanında kurduğu Gönül Sofrası İftar Çadırında ise her gün ihtiyaç sahibinden, üniversite öğrencisine, şehre gelen misafirine kadar 2 binin üzerinde kişi iftar açmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor.