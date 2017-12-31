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Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor

Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor
ISPARTA
G.Tarihi: 31.12.2017 15:32
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böcüzade

Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasının önünü açacak ‘Yapı Tasarruf Sandığı’ sisteminin 2018’de devreye gireceğini açıkladı.

 

Hükümet dar gelirlileri ev sahibi yapmak için yeni bir sistem hayata geçiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, dar gelirlilerin tasarruflarıyla konut sahibi olmalarını sağlamaya dönük 'Yapı Tasarruf Sandığı' sistemiyle ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı. Gayrimenkul sektörüne hitap edecek bu sistemle, konut sahibi olmak isteyen tüketiciler, belli süre tasarruf yapacak ve bu sandıktan piyasaya göre daha düşük faizli konut kredisi kullanacak.

HEM EV SAHİBİ YAPACAK HEM TASARRUF YAPTIRACAK

Sistem ile dar gelirlilerin para biriktirerek konut sahibi olmaları ve aynı zamanda da bir tasarruf imkanının kolaylaştırılmasının amaçlandığını anlatan Akben, çalışmaların hemen hemen tamamlandığını, 2018’de bu sistemin faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.

YAPI TASARRUF SANDIĞI NEDİR?

Yapı Tasarruf Sandığı, sadece gayrimenkul sektörüne hitap ediyor. Dolayısı ile faiz oranları da bankadan tamamen bağımsız olmakla birlikte tamamen vatandaşa hizmet eden bir sistem. Avrupa'da Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda gibi ülkeler yapı tasarruf sandığı sistemini uygulayan bazı ülkeler. Özellikle Almanya bu konuda gayet iyi seviyede. Toplamda 110 milyar Euro'luk hacmi ile bankalar arasında 4. sırada yer alıyor.

BAKAN ELVAN: YAPI TASARRUF SANDIĞI ÇALIŞILMASI GEREKEN BİR KONU

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ülke olarak tasarruf oranımızın düşük olduğunu söyleyerek, "Bununla ilgili bazı çalışmalar yaptık. BES, çeyiz hesabı, konut hesabı gibi uygulamaları hayata geçirdik. Ancak bir banka müdürümüz 'Yapı Tasarruf Sandığı' modelini önerdi. Bu model üzerinde Bankalar Birliği'nin bankacılık alanında önemli çalışmalar yapması gereken bir konudur" demişti.

YAPI TASARRUF SANDIĞI NASIL İŞLİYOR?

Yapı Tasarrufları Sandığı, dar gelirli vatandaşlara öz kaynak sağlama amacıyla kurgulanmış. Bu bir anlamda sosyal devlet politikası. Buradaki avantaj şu; siz bugün sisteme giriş yaparken diyorsunuz ki 'Ben 3 yılda 30 bin lira para biriktiririm'. Sistem de size 3 yılın sonunda 30 bin lira daha kredi vermeyi garanti ediyor ve böylece 60 bin lira paranız oluyor. Sisteme giriş yapacağınız gün imzalayacağınız anlaşmada, sistem kapsamında sizin 3 yıl sonra kullanacağınız faiz oranı da belirtiliyor ve bu oran piyasanın altında oluyor. Bu süre içerisinde piyasa faiz oranı değişse de sistem size sunduğu faiz oranını hiçbir şekilde değiştirmiyor.

 

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