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Başbakan Yıldırım Isparta'da Konuştu

Başbakan Yıldırım Isparta'da Konuştu
ISPARTA
G.Tarihi: 31.12.2017 18:30
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Başbakan Yıldırım Isparta'da
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "2017 için bize karamsar hikayeler anlatanlar, 'Türkiye bir daha belini doğrultamaz' diyenler sonunda çakıldılar.



Türkiye, her zamanki gibi yine milletinin desteğiyle, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle dünyanın en fazla büyümesini sağlayan ülke haline geldi. Türkiye'ye de yakışan budur." dedi.

Yıldırım, partisinin Isparta'daki 6.İl Kongresi'nin yapılacağı salonun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Soğuk havaya rağmen gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, "Bugün Isparta'da, 2017'nin son saatlerinde AK Partimizin 6. Kongresi'ni yapıyoruz. Bu ne demektir? Bu bayram demektir, şölen demektir, 2019'a giden yolda heyecan demektir." diye konuştu.

Alandakilere "2019'da yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? 2019'da yeni bir başarıya imza atmaya var mısınız?" diye soran Başbakan Yıldırım, aldığı "Evet" yanıtı üzerine, "Maşallah Isparta bitirmiş işi." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Isparta 6. Olağan Kongresi'ne Katıldı
Başbakan Binali Yıldırım, "Isparta’da 2017’nin son saatlerinde AK Partimizin 6. Kongresini yapıyoruz.

Bu bayram demektir. Şölen demektir. 2019'da giden yolda heyecan demektir. Isparta 2019'da da bir destan yazmaya hazır mısınız? 2019'da yeni bir başarıya imza atmaya var mısınız?. Maşallah. Isparta bitirmiş işi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına partilileri selamlayarak başladı. Salon dışında kalan kalabalığa Başbakanlık otobüsü üzerinden hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Ispartalılar maşallah şu coşkuya heyecana bak. Size Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Siz burada soğukta aldırmadınız bizi beklediniz. Allah sizden razı olsun. Bugün Isparta'da 2017'nin son saatlerinde AK Partimizin 6. Kongresini yapıyoruz. Bu bayram demektir. Şölen demektir. 2019'da giden yolda heyecan demektir. Isparta 2019'da da bir destan yazmaya hazır mısınız? 2019'da yeni bir başarıya imza atmaya var mısınız? Maşallah. Isparta bitirmiş işi. Isparta bizim her zaman yüz akımız oldu. Isparta hiçbir zaman bizden desteğini eksik etmedi. Sizden aldığımız destekle Isparta'nın hür insanlarına, vatansever, milletini, devletini, bayrağını seven güzel insanlarına hizmeti ibadet olarak gördük ve bu anlayışla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Allah bizim birliğimize, dirliğimize zarar vermeye çalışanlara fırsat vermesin" dedi.

2017'nin artı ve eksisiyle geride kaldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "2017 için bize karamsar hikayeler anlatanlar. Türkiye bunu atlatamaz diyenler sonunda Türkiye her zamanki gibi yine milletinin desteğiyle Cumhurbaşkanının liderliğiyle dünyanın en fazla büyümesini sağlayan ülke haline geldi. Türkiye'ye yakışan budur, Isparta'ya yakışan budur. Biz sizlerle gurur duyuyoruz, sizler bizim başımızın tacısınız" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını 2018 yılı hakkından dilekleri ile şöyle tamamladı: 

"2018 yılının ülkemiz için barış, huzur ve refah dolu bir yıl olmasını mevlamdan diliyorum. Ülkemizin geleceği için hudut kapılarında yurdun çeşitli bölgelerinde sizlerin huzuru için bütün güvenlik personelimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı 





















Isparta Haber Ajansı
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