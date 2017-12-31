ISPARTA'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ ! DURUMU AĞIR!

ISPARTA’DA 42 yaşındaki Z.E. intihar girişiminde bulundu.

Olay bugün gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Hızırbey Mahallesi 111. Caddede yaşayan Z.E. iddiaya göre önce arkadaşını aradı. İntihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı.

Arkadaşı da hemen polisi arayıp ihbar etti. Polisle birlikte eve giden arkadaşı dışarıdan ikna etmeye çalıştı. Z.E. kapıyı açmadı ve eşraf ile kendini astı. Polis içeri girdi. Baygın olarak bulunan Z.E. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MEKTUP BIRAKTI

Z.E. iddiaya göre intihar etmeden önce bir mektup yazdı. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Z.E'nin söz konusu mektupta ölümüden kayınpederim sorumludur diye yazmış.