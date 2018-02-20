Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 11:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya istikametinden Şarkikaraağaç istikametine gelen 42 ZL 990 plakalı et yüklü kamyonet, önündeki kepçeyi sollamaya çıktığı esnada karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 32 SB 433 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 ZL 990 plakalı et yüklü kamyonet içerisinde bulunan sürücü Hasan Kahveci ve Suriye uyruklu Yasir Handogassap yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.ISPARTA (İHA)