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Cumhur İttifakı’nın Isparta kurmayları MHP’li belediyede bayramlaştı

Cumhur İttifakı’nın Isparta kurmayları MHP’li belediyede bayramlaştı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Cumhur İttifakı’nın Isparta kurmayları MHP’li belediyede bayramlaştı   
  - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç:   
  - “Söz konusu devlet olduğunda her dönemde bir araya geldik”   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:   
  - “İttifakı, birlik ve beraberliğin işareti olarak kabul ediyorum”   
 
 Isparta’da, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları, MHP’li belediyede bayramlaştı. Misafirlerine hitap eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cumhur İttifakı’nı birlik ve beraberliğin işareti olarak gördüğünü belirtirken, AK Partili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise, “Söz konusu devlet olduğunda her dönemde bir araya geldik” dedi.   
  AK Parti ve MHP’nin Isparta teşkilatları ve milletvekili adayları MHP’li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti ve MHP İl Başkanları, milletvekili ve adayları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda parti mensubu yer aldı. 
  Günaydın: “Birliktelik hizmete yansıyacaktır” 
  Cumhur ittifakıyla sağlanan birlikteliğin Isparta’ya hizmet olarak yansıyacağını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu bayramın en güzel tarafını belediyemizde yaşıyoruz. Isparta halkı ile kucaklaşma imkanı bulduk. Halkımıza teşekkür ediyorum. Bayramın güzelliğini yaşıyoruz.  Bunun ardından partilerden de  ziyaretler geliyor. AK Parti İl Başkanımız, milletvekilimiz adaylarımız ve AK Parti kanadı burada. Bu da bayramın güzelliğini zirveye taşımak açısından çok önemli. MHP İl Başkanı ve teşkilatıyla birlikte haşır - neşir  şekilde odamıza girdik. Bu da sevinç kaynağı. Her zaman böyle olsun diliyorum. Hizmetin daha güzel geleceğine bundan sonra daha iyi hizmetler olacağına bu birlik beraberliğin işareti olarak kabul ediyorum. Önemli olan siyasette hizmettir. Ne kadar bir fazla hizmet yapabilirsek Isparta’yı bir fazla istifade ettirebilirsek bu açından önemli kabul ediyorum. Hizmetin bir öncülüğü olarak da kabul ettiğim için AK Parti ve MHP teşkilatlarına hoş geldiniz diyorum. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi. 
 
  Zabun: “Kamu kurumunda çalışmak, belediyede hizmet görmek kutsal bir iş” 
  Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında Belediyeyi ziyaret ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Osman Zabun “Gerçekten kamu kurumunda çalışmak Belediyede hizmet görmek kutsal bir iş. Bir çoğumuz evinizde bayram coşkusu yaşarken belediye personelin büyük çoğunluğu Isparta’da hizmet veriyor. Onların emekleri her türlü takdirin üzerindedir  Başkanımızın şahsında personele verdiği hizmetlerden ötür teşekkür ediyorum. Bu bayramlar milletçe kardeşliğimizin üst noktalara taşınması noktasında önemli bir vesiledir. Bunu milletçe en güzel şekilde değerlendirip geleceğe doğru ilerlememizi sürdürürüz” dedi. MHP İl Başkanı İsa Yalçın da,   “Ramazan Bayramını kutladığımız bu günde birlik beraberliğin Isparta’da en üst seviyeye ulaşması noktasında önemli bir ana şahitlik yapıyoruz. Hangi partiden olursa olsun. Isparta istediği zaman bir araya gelebileceğini bir kez daha gösterdi. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kurulduğu zamandan beri birlikte hareket etmekten onur duyduğumuz AK Parti’nin İl Başkanı milletvekili adayları ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizleri bu samimi ortamda buluşturan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu 
 
  Bilgiç: “Cumhur İttifakı’nın ruhunu anlamayanlar bunu sadece yürüyüş olarak görürler” 
  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de, başta İslam Alemi olmak üzere, Türk Milletinin ve MHP teşkilatının bayramını kutladı. 
  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Milletvekili ve 27.Dönem Adayı Bilgiç, “Belediye İş Hanı önünden buraya kadar birlikte geldik. Bugün Cumhur İttifakı’nın ruhunu anlamayanlar bilmeyenler ne anlama geldiğini idrak etmeyenler bunu sadece Belediye İş Hanından Belediyeye yürüyüş olduğunu sanırlar ama bu ondan çok öte bir şey” dedi. 
 
  “Söz konusu devlet olduğunda her dönemde bir araya geldik” 
  Milliyetçi ve muhafazakar kadroların, söz konusu devlet olduğunda çekinmeden bir araya geldiğine değinen Bilgiç, “Yıllardır bu ülkenin gerçek sahipleri, Anadolu’nun bu ülkenin gerçek insanı olan milliyetçi - muhafazakar kadrolar, devlet, bayrak, inanç ve kültürel değerler dinimiz söz konusu olduğunda bir araya gelirler. Siyasi tarihimizin geçmişine baktığımızda her noktasında bu kadroların Cumhur ittifakı olan yapının bazen isimsiz bazen değişik isimler hakkında bu ülke için verdiği mücadelede ortak hareket ederek başarılı olmuşlardır.  Biz bunu birinci, ikinci milliyetçi cephelerde gördük. 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta bunları gördük. 367 kararı çıkarılıp milletin iradesine ipotek konularak meclisin önünün tıkanmak istemesinde de 2007 seçimleri sonrası MHP ve AK Parti’nin nasıl ortak hareket ederek Türkiye’nin nasıl önünü açtığını, sonra da Cumhurbaşkanını halk seçsin referandumunda halkın seçmesi konusunda hep beraber müşahede ettik. Bunu başörtüsü meselesinde de gördük. Kadınlarımızın başörtüsüyle uğraşanlar gerçi bugün farklı bin yaklaşım içinde onun havarisi görünmeye çalışıyorlar ama onların kimlerin havarisi olduğunu görüyoruz. Türkiye’den kaçan FETÖ elemanlarının ABD’de kilise kapsını açarak içeri girip onu toplantıların yaptıklarında ona destek veren zihniyetlerin, siyasi partilerin hangi amaca hizmete ettiklerini milletimizin takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı. 
  “24 Haziran’ı bayram olarak kutlayacağız” 
  Ramazan Bayramı ile 24 Haziran seçimlerine işaret eden Bilgiç konuşmasını şöyle tamamladı; “Bugün bayramı idrak ediyoruz. 24 Haziran seçimini de bu ülkenin milli ve yerli unsurları olarak bir bayram havası içinde idrak edeceğimize inancım tamdır. Önümüzde bir hafta süre kaldı. Bu sürenin iyi yönlendirilerek Cumhur ittifakının önemini hep beraber sahada Ispartalı hemşehrilerimize anlatmamız gerekiyor.” 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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