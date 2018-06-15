Isparta’da Ramazan Bayramı’nda resmi bayramlaşma programı Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Isparta’da protokol Ramazan Bayramının ilk gününde Öğretmenevi’nde bir araya geldi. Bayramlaşma programına Vali Şehmus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Şehmus Günaydın, Isparta’nın bayramını kutlayarak, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğu vurgusu yaptı.İHA