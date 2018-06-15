- Isparta Eğirdir Gölü’nde deniz bisikletinin rüzgar sonucu alabora olması nedeniyle boğulmak üzere olan yabancı uyruklu 4 kişi, jandarma tarafından son anda kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Yeşilada’da deniz bisikleti kiralayan İran uyruklu Moein G., Alireza M., Ali Ashgar T. ve Ehsan U. göle açıldı. Saat 17.00 sıralarında aniden çıkan şiddetli rüzgar sonucu üzerinde deniz bisikleti alabora oldu. Göle düşen 4 İranlı, can yelekleri ile bir süre gölde mahsur kalırken, imdada Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi yetişti.Gelen ihbarı değerlendiren Eğirdir Jandarma Bot Timi, kısa süre içinde söz konusu bölgeyi tespit ederek, gölde mahsur kalan İranlıları kurtardı.Yaşları 20 ile 28 arasında değişen İran uyruklu 4 gencin, kurtarıldıktan sonra tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne sevk edildikleri öğrenildi.İHA