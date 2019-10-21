Sizin Oraların Nesi Meşhur?

Yöresel ürünlerimizin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli buluşma noktası haline gelen YÖREX Fuarı, 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya Expo Center'da.Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 23-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 81 ilin el emeği göz nuru ürünlerini buluşturacak. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz’in Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bölge oda ve borsalar ile firmaların destek ve katılımıyla YÖREX’te yöresel ürünlerini ziyaretçiyle buluşturacağını bildirdi.Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Burdur’un ceviz ezmesi, şiş köftesi, Melli inciri, Bucak sahlebiyle, Isparta’nın gül ürünleri, elması, ekmeği, halısı, Yalvaç deri ürünleri, Yalvaç hamursuzu, Yalvaç manda kaymağıyla, Antalya’nın Alanya avokadosu, tavşan yüreği zeytini, piyazı, Döşemealtı el halısı, Alanya hülüklü çorbası, Finike portakalı, Korkuteli karyağdı armudu, muzu, Manavgat susamı ve tahiniyle YÖREX’te yer alacağını bildirdi. Kahramanmaraş’ın yemenisi, biberi, dondurması, çöreği, Antakya’nın çökeleği, künefesi, Hatay ipeği, salçası, baharatları, defne sabunuyla, Mersin’in Anamur muzu, Mut zeytinyağı, cezeryesi, Tarsus şalgamıyla, Osmaniye’nin yer fıstığıyla, Adana’nın kebabı, şalgamıyla YÖREX’te ziyaretçiyle buluşacağını kaydetti. Çandır, YÖREX’e girişin ücretsiz olduğunu belirterek, “Özellikle çocuklarımız YÖREX’i görmeli” dedi.