Isparta’nın tarihi, kültürel ve doğal alanlarında keşif yolculuğuna çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, 153 kuş türünün habitatı olan Kovada Gölü Millî Parkı'nda ıtrî, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiği alanlarda 30 dakikalık yürüyüş gerçekleştirdi.Genç kâşifler Antik Kral Yolu (Aziz Paul), Filozof Epiktetos’un “Hür İnsan” şiiri yazıtının bulunduğu; Apollo kelebeği, kızıl akbaba, şah kartal, dağ keçisi başta olmak üzere nadide yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda sonbahar renkleri arasında bir gün geçirdiler.Süleyman Demirel Üniversitesinin doğal varlıkları, açık hava müzesi niteliği taşıyan uygarlık eserleri ve kültürel değerlerini tanıtmak, yerinde yaşatmak, koruma ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mayıs 2017'de hayata geçirdiği “Keşif Isparta” devam ediyor.Öğrencilerin bu haftaki durağı, Kovada Gölü Millî Parkı ve uluslararası “Mükemmeliyet Sertifikası”na sahip Yazılı Kanyon Tabiat Parkı oldu.